Aleyna Tilki: Söylediklerim yanlış anlaşıldı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şişli'de objektiflere yansıdı. Yoğun bir hazırlık sürecinde olduğunu söyleyen şarkıcı, "Güzel bir turneye hazırlanıyorum. 12 Haziran'da Volkswagen Arena'da konserim olacak, şu an tamamen ona odaklandım" dedi.

O SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Şarkıcı, ayrıca geçtiğimiz günlerde gündem olan "Eski Aleyna'yı öldürdüm. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum" şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Tilki, "Bunu söylerken kastettiğim şey; müziğimin, sesimin ve ürettiğim güzel işlerin daha fazla konuşulduğu bir döneme geçmek istememdi. Önceden bazı şeyler bunu gölgeliyordu. Söylediklerim biraz çarpıtıldı ama o dönem daha çok karakterim ve söylemlerim gündemdeydi. Artık sesimin, albümümün ve şarkılarımın ön planda olduğu bir süreç istiyorum" ifadelerini kullandı.

"DOĞADAN İLHAM ALIYORUM"

Yeni projeleriyle bu dönüşümün sinyallerini verdiğini dile getiren Aleyna Tilki, doğadan ilham aldığını açıkladı. Tilki, "Son yaptığım müziklerde bu değişimi zaten hissedebilirsiniz. Bunun temelinde doğadan aldığım ilham var. Hatta bir gün sizi ormana davet edip bunu daha detaylı anlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

"JUSTIN BİEBER İLE TAKİPLEŞİYORUZ"

Motivasyonunun merkezinde müzik ve doğa olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Müzikle ayakta duran biriyim" dedi. Yabancı şarkıcılar arasında beğendiği ismin sorulması üzerine Justin Bieber'ı işaret eden Aleyna Tilki, "Onu takip ediyorum ve çok beğeniyorum. O da beni takip ediyor" dedi.

