Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles onuruna verdiği yemekte katılımcılar arasında en az on Amerikalı milyarder, altı Fox News sunucusu, başkanın yakın çevresinden isimler yer alırken, Demokrat siyasetçilere hiç yer verilmedi; İngiliz davetli sayısı ise oldukça sınırlı kaldı.

The New York Times, Trump'ın Kral Charles onuruna verdiği yemeğe davet edilenlerin Trump'ın Amerikası hakkında ne anlattığını analiz etti.

Beyaz Saray'daki devlet yemeklerinin davetli listeleri her zaman sosyal değil, siyasi belgeler olarak görülür. Washington’da dikkatle incelenen bu listeler, bir yönetimin önceliklerini, yakın olduğu iş çevrelerini, önde gelen bağışçılarını ve medya müttefiklerini ortaya koyar.

Bu ölçütlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı akşamı Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla onuruna verdiği devlet yemeğinin davetli listesi, normları zorlamayı seven bir yönetimin yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

100'ü aşkın davetlinin yer aldığı listede en az 10 Amerikalı milyarder, altı Fox News sunucusu, bir Fox News yöneticisi, muhafazakar kanattan altı Yüksek Mahkeme yargıcı, çok sayıda Silikon Vadisi teknoloji yöneticisi ve Trump'ın çeşitli yakın çevresinden isimler bulunuyordu. Buna karşılık İngiliz kültür dünyasından isimlere yer verilmedi; genel olarak İngiliz davetli sayısı da oldukça düşüktü. Washington'daki İngiliz Büyükelçiliği’nin listeye sınırlı katkı sunduğu değerlendiriliyor.

Listede Demokrat siyasetçilerin hiç yer almaması da dikkat çekti; bu durum Trump'ın diğer devlet yemeklerinde de görülmüştü.

Geçmişte Beyaz Saray sosyal sekreterliği görevini yürüten isimler bu tabloya dikkat çekti. Ronald Reagan döneminde üç yıl bu görevi üstlenen Gahl Hodges Burt, "Karşı tarafa ulaşma yönünde hiçbir çaba yok. Din insanları yok, azınlık gruplarının temsilcileri yok, tıbbi araştırmacılar yok, aşı geliştiricileri yok. Ben olsam yeni dönen astronotları da davet ederdim" dedi.

DAVETLİ LİSTESİNİ KİMİN HAZIRLADIĞI NET DEĞİL

Davetli listesinin kim tarafından hazırlandığı net değil. Normalde bu süreç Beyaz Saray sosyal sekreterinin koordinasyonunda, Batı Kanadı, siyasi ekip ve Kongre ile ilişkiler biriminin katkısıyla yürütülüyor. Ancak Trump'ın ikinci döneminde First Lady Melania Trump'ın bir sosyal sekreteri bulunmuyor. Sözcüsü Nick Clemens ise liste hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Barack Obama döneminde Beyaz Saray sosyal sekreterliği yapan Jeremy Bernard, davetli listelerinin "Amerika'yı yansıtması" gerektiğini belirterek, "Bu listenin ABD'nin genelini yansıtma yönünde bir çaba içerdiği söylenemez. Daha çok Amerikan sağını yansıtıyor" dedi.

İngiliz davetlilerin çoğu Londra'dan gelen resmi heyetin üyelerinden oluşuyordu. Bunlar arasında kral ve kraliçenin baş özel sekreteri Clive Alderton ile kraliyet hanesinin iletişim direktörü Tobyn Andreae yer aldı. Diğer isimler arasında Camilla'nın damadı Harry Lopes ve büyük yeğeni Otis Irwin de bulunuyordu.

Listede ayrıca medya ve iş dünyasından dikkat çeken isimler de yer aldı: New York Post Genel Yayın Yönetmeni Keith Poole, Alphabet ve Google'ın yöneticilerinden Ruth Porat ve son olarak ikinci Masters zaferini kazanan Kuzey İrlandalı golfçü Rory McIlroy bunlar arasındaydı.

Trump'ın davetli listesinde öne çıkan diğer isimler arasında David Ellison, Jeff Bezos, Steve Schwarzman ve BP CEO'su Meg O'Neill yer aldı.

Öte yandan 2007 yılında George W. Bush döneminde Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip onuruna verilen devlet yemeğinde, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABC sunucusu Robin Roberts ve tarihçi Martin Gilbert gibi farklı kesimlerden isimler davet edilmişti.