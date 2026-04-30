        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir

        Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale eden İsrail güçlerine sert tepki gösterdi. "İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir" denilen açıklamada "İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:40 Güncelleme:
        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından müdahale edilmesine tepki gösterdi.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir." denildi.

        İsrail'in uluslararası hukuku hedef aldığının vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "İsrail, Gazze’deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır.

        İsrail’in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir.

        İsrail’in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz.

        Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır."

        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
