        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira ayrılık iddialarına nokta koydu!

        Lucas Torreira ayrılık iddialarına nokta koydu!

        Lucas Torreira, transfer iddialarını geride bırakarak Galatasaray'a odaklandı. İstanbul'daki yaşamdan ve taraftar desteğinden memnun olan yıldız oyuncu, kulübünde uzun vadeli kalmayı planlıyor.

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:00 Güncelleme:
        Galatasaray’da orta sahanın dinamosu Lucas Torreira, transfer dedikodularına noktayı koyarak tamamen sarı-kırmızılı formaya odaklandı.

        Ocak ayındaki ara transfer döneminde adı sıkça ayrılık iddialarıyla anılan ve Uruguay’a dönerek ailesine yakın olmayı değerlendiren tecrübeli yıldızın, kafasındaki soru işaretlerini tamamen sildiği öğrenildi.

        Türkiye’deki yaşamından ve taraftarın sevgisinden oldukça mutlu olan Torreira, gelecek planlarını uzun vadeli olarak Galatasaray üzerine kuruyor.

        Sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı futbolcunun, en az üç yıl daha İstanbul’da kalmayı ve takımıyla yeni başarılara imza atmayı hedeflediği belirtiliyor.

        Bu karar, şampiyonluk yolunda kritik bir sürece giren teknik heyet ve yönetim kanadında da büyük memnuniyetle karşılandı.

        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Alyansını geri taktı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
