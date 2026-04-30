Lucas Torreira ayrılık iddialarına nokta koydu!
Galatasaray’da orta sahanın dinamosu Lucas Torreira, transfer dedikodularına noktayı koyarak tamamen sarı-kırmızılı formaya odaklandı.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde adı sıkça ayrılık iddialarıyla anılan ve Uruguay’a dönerek ailesine yakın olmayı değerlendiren tecrübeli yıldızın, kafasındaki soru işaretlerini tamamen sildiği öğrenildi.
Türkiye’deki yaşamından ve taraftarın sevgisinden oldukça mutlu olan Torreira, gelecek planlarını uzun vadeli olarak Galatasaray üzerine kuruyor.
Sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı futbolcunun, en az üç yıl daha İstanbul’da kalmayı ve takımıyla yeni başarılara imza atmayı hedeflediği belirtiliyor.
Bu karar, şampiyonluk yolunda kritik bir sürece giren teknik heyet ve yönetim kanadında da büyük memnuniyetle karşılandı.