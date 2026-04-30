        Kilise tarihinin en karanlık olayı: Yargılanmak için mezarından çıkarılan Papa Formosus davası

        Kilise tarihinin en karanlık olayı: Yargılanmak için mezarından çıkarılan Papa Formosus davası

        Ölümünden aylar sonra mezardan çıkarılan Papa Formosus'un naaşı, papalık kıyafetleri giydirilerek mahkeme önüne çıkarıldı. Tarihe "Korkunç Kilise Meclisi" olarak geçen bu olay, kilise tarihinin en sıra dışı skandallarından biri kabul ediliyor.

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 08:00
        Ölümünden sonra başlayan hesaplaşma

        Tarihin en sıra dışı yargılamalarından biri olarak kabul edilen ve Latince “Synodus Horrenda” (“Korkunç Sinod”) olarak da anılan Cadaver Synod, 897 yılında Roma’da gerçekleşti. Yaklaşık dokuz ay önce hayatını kaybeden Papa Formosus’un naaşı mezarından çıkarılarak yeniden kamuoyunun önüne getirildi. Cesedi papalık kıyafetleriyle giydirilen Formosus, kilise meclisinin karşısına bir taht benzeri koltuğa oturtuldu ve hakkında resmî bir yargılama başlatıldı.

        (Sinod=Kilise meclisi)

        Bir ceset mahkemeye çıkarıldı

        Yargılama sırasında Papa Formosus konuşamayacağı için onun yerine bir diyakoz savunma yaptı. Duruşmayı yöneten dönemin papası Stephen VI, selefini kilise hukukunu ihlal etmekle ve papalık makamını usulsüz biçimde elde etmekle suçladı. Formosus’a yöneltilen başlıca suçlamalardan biri, daha önce başka bir piskoposluk makamına atanmış olmasına rağmen papalığı kabul etmesiydi; bu durum dönemin kilise hukukunda ciddi bir tartışma konusuydu.

        Suçlu bulundu, ölümünden sonra cezalandırıldı

        Mahkeme sonunda Formosus suçlu ilan edildi ve papalık dönemi geçersiz sayıldı. Aldığı kararlar ile gerçekleştirdiği tüm resmî işlemler iptal edildi. Kaynaklara göre, kutsama için kullandığı üç parmağı kesildi; bu hareket onun dini otoritesinin sembolik olarak ortadan kaldırılması anlamına geliyordu. Ardından naaşı papalık giysilerinden çıkarıldı ve Tiber Nehri’ne atıldı.

        Dinin ardındaki gerçek sebep: İktidar mücadelesi

        Tarihçilere göre bu olağanüstü yargılamanın arkasındaki temel neden dini değil, siyasi hesaplaşmaydı. Papa Formosus görevdeyken İtalya’daki aristokrat aileler ve Kutsal Roma İmparatorluğu üzerindeki güç mücadelelerinde belirli tarafları desteklemişti. Ölümünün ardından iktidarı ele geçiren karşıt hizip, yalnızca onun politik etkisini değil, tarihsel mirasını da yok etmek istedi. Bu nedenle Cadaver Synod, birçok araştırmacı tarafından Orta Çağ siyasetinin en çarpıcı intikam gösterilerinden biri olarak değerlendirilir.

        Halkın tepkisi yeni Papayı devirdi

        Olay Roma halkı ve din adamlarının önemli bir bölümü tarafından dehşetle karşılandı. Tepkilerin büyümesi üzerine Papa Stephen VI görevden alındı, hapse atıldı ve kısa süre sonra cezaevinde öldü. Onun ardından gelen papalar Cadaver Synod kararlarını iptal ederek Formosus’un itibarını iade etti; ancak sonraki yıllarda bazı papalar bu kararları yeniden tartışmaya açtı. Bu durum, dönemin papalığındaki siyasi istikrarsızlığı daha da gözler önüne serdi.

        Papalık tarihinin en karanlık olaylarından biri

        Bugün Cadaver Synod, yalnızca tuhaflığıyla değil, Katolik Kilisesi tarihinin en istikrarsız ve politik açıdan çalkantılı dönemlerinden birinin sembolü olarak hatırlanıyor. Bir papanın ölümünden sonra mezardan çıkarılıp yargılanması, Orta Çağ Avrupa’sında dini kurumların siyasi mücadelelerle ne kadar iç içe geçtiğinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul ediliyor.

        Haber kaynak: Encyclopaedia Britannica, Catholic Encyclopedia – Pope Formosus, National Geographic History – The Cadaver Synod

        Fotoğrafların tamamı yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çankırı'da kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

        Çankırı'da kardeşi Hasan Hurşit'e (44) ateş ettikten sonra kaçan ve evinin yakınındaki arazide yakalanan Recep Hurşit'in (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Tedavi sürecini paylaştı
        Tedavi sürecini paylaştı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak