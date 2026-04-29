Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serap Paköz, tedavi sürecini paylaştı - Magazin haberleri

        Serap Paköz, tedavi sürecini paylaştı

        Geçtiğimiz günlerde meme kanseri olduğunu açıklayan ünlü sunucu Serap Paköz, tedavi sürecine dair yeni paylaşımında kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları yayımladı

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedavi sürecini paylaştı

        Serap Paköz, geçtiğimiz günlerde mart ayında kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Paköz, hastane odasından ve saçlarını kestirdiği anlardan kesitleri sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadığı süreci anlatmıştı.

        Sunucu, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları takipçileriyle paylaştı.

        "HER SEANS ZAFERE BİR ADIM DAHA YAKINLAŞMAK DEMEK"

        Tedavi süreciyle ilgili detaylar veren Paköz, duygularını şu şekilde dile getirdi: Haftada bir gün kemoterapi, üç haftada bir gün de kemoterapi ve immünoterapi alıyorum. Bu rutin 3 ay sonra değişecek. Kemoterapi günleri benim için sadece bir tedavi günü değil; bir disiplin, bir odaklanma ve hayata yeniden 'merhaba' deme günü. Her tahlil sonucu bir umut, her seans zafere bir adım daha yakınlaşmak demek.

        Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak. Bu video benim değil, direncin ve hayata tutunmanın hikayesi. Adı ister kanser olsun ister başka bir şey; biz buradayız, ayaktayız ve şifalanıyoruz.

        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı Haberi Görüntüle

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri: BAE, OPEC'ten ayrılıyor, TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması, FB seçim tarihini açıkladı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... BAE, OPEC'TEN AYRILIYORBirleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibariyle petrol ihraç eden ülkeler örgütü yani OPEC'ten ayrılacağını duyurdu. Biliyorsunuz, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran, Hürmüz Boğazı'nı kapat...
        #Serap Paköz
        #meme kanseri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"