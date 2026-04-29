        Çok konuşulacak kira pazarlığı! Bebeğinin ismini "Hulusi" koy, yüzde 50 indirim al!

        Çok konuşulacak kira pazarlığı! Bebeğinin ismini "Hulusi" koy, yüzde 50 indirim al!

        İstanbul Kadıköy'de çok konuşulacak bir kira pazarlığı ortaya çıktı. İddiaya göre 68 yaşında olan Hulusi adındaki ev sahibi, çiften doğacak çocuklarına kendi ismini vermeleri halinde kirada yüzde 50 indirime gideceğini söyledi

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 09:47
        Kadıköy Moda'da bulunan 2 artı 1 dairenin sahibi mevcut kirayı 40 bin TL'ye yükseltmek istedi. Bebek bekleyen çift ise artan masrafları gerekçe göstererek kira indirimi talebinde bulundu.

        Bunun üzerine 68 yaşında olan Hulusi adındaki ev sahibi, çiften doğacak çocuklarına kendi ismini vermelerini talep etti. Kabul etmeleri halinde de kirada yüzde 50 indirime gideceğini söyledi.

        Ev sahibi bu şartın kontratın özel hükümler bölümünde yer alması gerektiğini de belirtti. İddiaya göre ev sahibi çocuğuna "Hulusi" adının verilmesi halinde kirayı 20 bin TL'ye düşüreceğini ve 3 yıl boyunca yasal sınırın üzerinde zam yapmayacağını da taahhüt etti.

