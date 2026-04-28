        Haberler Magazin Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı - Magazin habereleri

        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı

        "Bloomberg HT'de yayımlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programının konuğu Gonca Vuslateri oldu. 2024 yılında anne olan Vuslateri, bakıcı sistemiyle ilgili yaşadığı sıkıntıları dile getirdi

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 19:24
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı

        Aslı Şafak, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında Gonca Vuslateri'ni ağırladı. Oyuncu; bebek bakımı ve bakıcı sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        2024 yılında Levent Yaşar ile dünyaevine giren ve aynı yıl kızı Asya'yı kucağına alan ünlü oyuncu, özellikle lohusalık döneminde yaşanan hassas süreçlerde, yanlış yönlendirmelerin ciddi sorunlara yol açabildiğini söyledi.

        "TRAVMALAR YAŞAYAN ARKADAŞLARIM VAR"

        "Lohusalık döneminde gelen dadının çok büyük önemi var. Size destek mi oluyor yoksa sizi eleştiren bir dadı mı? Öyle travmalar yaşayan arkadaşlarım var" diyen Vuslateri, bazı bakıcıların anne ve bebek arasındaki dengeyi olumsuz etkileyebildiğini ifade etti.

        Deneyimlerinden örnekler de paylaşan oyuncu, "Lohusayken 'Sütün yetmiyor galiba, ben mama vereyim' diyen dadılar var. Çocuğumun ayakta sallanmasını istemiyorum ama sonra bir dadı geliyor ve çocuğumu ayakta sallamaya başlıyor" sözleriyle yaşanan tutarsızlıklara değindi.

        "OTURMUŞ BİR SİSTEM KURMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

        Bakıcı sistemindeki istikrarsızlığa da dikkat çeken Vuslateri, ekonomik tekliflerin süreci zorlaştırabildiğini belirterek, "Biri 'Ben sana 5 bin lira daha fazla veririm' dediğinde dadı bir anda evden gidebiliyor. Oturmuş bir sistem kurmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.

