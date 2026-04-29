Musk: Hepimizi öldürebilir de!

California eyaletinin Oakland kentindeki bölge mahkemesinde görülen ve pazartesi günü jüri seçimiyle başlayan davanın ikinci gününde açılış argümanları sunuldu.

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers'in baktığı davada Musk'ın avukatı Steven Molo, OpenAI'ın avukatı William Savitt ve Microsoft'un avukatı Russell Cohen'in yanı sıra Musk da söz aldı.

Molo, buradaki konuşmasında, davanın finansal kazanç uğruna değil, "bir bütün olarak insanlığın yararı" için açıldığını savundu.

Musk olmasaydı OpenAI'ın da olmayacağını iddia eden Molo, Musk'ın çabaları arasında önde gelen yapay zeka bilimcilerini işe almak ve eğitmek ile şirkete 38 milyon dolarlık başlangıç sermayesi sağlamanın yer aldığını söyledi.

MUSK'IN DAVAYI CHATGPT'NİN BAŞARISINDAN DOLAYI AÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

OpenAI'ın avukatı Savitt de Musk'ın hiçbir zaman OpenAI'ın "tamamen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kalması gerektiği" yönünde bir görüş belirtmediğini öne sürdü.

Jüriye Musk'ın "kontrol onda olduğu sürece kar amacı güden bir yapıyı desteklediğini" anlatan Savitt, ayrıca şirkete söz verdiği fonların tamamını bağışlamadığını ve OpenAI'ın ek destek bulmak için çabalamasına neden olduğunu kaydetti.

Savitt, Musk'ın OpenAI'da "istediğini yaptıramamış" olması dolayısıyla dava açtığını savunarak, "Müvekkillerim, o olmadan yollarına devam etme ve başarıya ulaşma cesaretini gösterdiler. Bu durum Musk'ın hoşuna gitmeyebilir ancak bu bir dava açmak için gerekçe teşkil etmez." ifadesini kullandı.

OpenAI'ya 2019'dan bu yana milyarlarca dolar yatırım yapan Microsoft'un avukatı Cohen de iki şirket arasındaki ortaklığa dair bilgi verdi.

Cohen, Microsoft'un OpenAI'ın herhangi bir ihlalinden haberdar olmadığını ve Musk'ın, varsa endişelerini doğrudan şirketin üst yöneticisi Satya Nadella'ya iletebileceğini kaydetti.

Ayrıca Cohen, Musk'ın Microsoft'a yönelik iddialarını ChatGPT'nin başarı yakalaması ve kendi kar amacı güden yapay zeka şirketi xAI'ı kurmasının ardından ortaya attığını savundu.

"ANCAK HEPİMİZİ ÖLDÜREBİLİR DE"

Musk da buradaki konuşmasında, yapay zekanın geleceğine, insanlık nezdindeki yerine ve teşkil ettiği risklere ilişkin öngörülerini paylaştı.

Yapay zekanın insanlığı daha müreffeh kılabileceğini dile getiren Musk, "Ancak hepimizi öldürebilir de." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, yapay zekayı eğitme sürecini, çocuk yetiştirmeye benzetirken, "Bu durum, sanki çok zeki bir çocuğunuz varmış gibi... Günün sonunda, o çocuk büyüyüp yetişkin olduğunda, onu tam anlamıyla kontrol edemezsiniz, ancak ona doğru değerleri aşılamaya gayret edebilirsiniz. Dürüstlük, erdem, insanlığa değer verme... Esasen, 'iyi' olmak." diye konuştu.

Ayrıca Musk, "Tahminim o ki, yapay zeka önümüzdeki yıl itibarıyla, muhtemelen herhangi bir insan kadar zeki olacak." dedi.

Davaya ilişkin de konuşan Musk, OpenAI'ın kuruluşunda kilit bir rol oynadığını belirterek, şirketin kurucularının amacının "kar elde etmek" olsaydı, kaynaklarını bu işe tahsis etmeyeceğini söyledi.

Musk, "Bunu kar amacı güden bir girişim olarak da başlatabilirdim ancak öyle yapmamayı tercih ettim. Bunun, tüm insanlığın yararına hizmet eden bir yapı olmasını seçtim." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık üç hafta sürmesi planlanan duruşmada, Musk'ın konuşmasına çarşamba günü devam etmesi bekleniyor.

"İNSANLIĞA FAYDA SAĞLAMA MİSYONUNA İHANET" SUÇLAMASI

Elon Musk, 2024 Ağustos'ta açtığı davada Altman ve "suç ortakları" tarafından ihanete uğradığını belirterek, OpenAI'ı "kar peşinde koşmakla" suçlamıştı.

Dava dilekçesinde Musk, Altman ve ortaklarını şirketin "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet" ile itham etmişti.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.