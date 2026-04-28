2014'te nikâh masasına oturan, Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocukları bulunan Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 12 yıllık evliliği bitti. Karahan ile Güntay, anlaşmalı olarak boşandı.

Pelin Karahan ile Bedri Güntay, sosyal medyada yayımladıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir. Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına; basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz. Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir. Saygılarımızla.

Pelin Karahan, 2011 – 2013 yılları arasında da Erdinç Bekiroğlu ile evlilik yaşamıştı.