İddia: Başkan Trump, İran'ın teklifini beğenmedi

İran yönetiminin ABD'ye 'Hürmüz Boğazı' teklifine Washington'dan yeşil ışık çıkmadı.

The New York Times'ın Beyaz Saray Durum Odası’nda yapılan görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan birçok kaynağına göre Başkan Trump, danışmanlarına İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma ve savaşı sona erdirme yönündeki son teklifinden memnun olmadığını söyledi.

Müzakerelerin ayrıntılarına vakıf olan ABD’li ve İranlı yetkililere göre teklifte ABD’den deniz ablukasını sona erdirmesi isteniyordu, İran’ın nükleer programına ne yapılacağına dair sorular bir kenara bırakılacaktı.

İran, nükleer programını askıya alması ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu teslim etmesi yönündeki Amerikan tekliflerini defalarca reddetti.

"Bu teklifi kabul etmek 'zaferini gölgelemek' olabilir"

Trump'ın tekliften neden memnun olmadığı tam olarak belli değil, ancak bir ABD'li yetkili teklifi kabul etmenin Trump'ın zaferini gölgelemiş gibi görünebileceğini söyledi.

Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin öneriyi pazar akşamı Pakistan'a iletmesinin ardından dün danışmanlarıyla birlikte öneriyi inceledi. Trump, geçen hafta İran'dan gelen başka bir öneriyi de reddetmiş ve hafta sonu İslamabad'da yapılması planlanan barış görüşmelerini iptal etmişti.

ABD'li yetkililer, İran liderliğinin müzakerecilere nükleer anlaşma konusunda taviz verme yetkisi vermediğini ve bu durumun uzlaşma veya barış anlaşması sağlama girişimlerini engellediğini belirtiyor.

Trump, İran'a ve yönetimi ile müzakere edememesine yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump Truth Social'da, “İran, liderlerinin kim olduğunu belirlemekte çok zorlanıyor! Hiç bilmiyorlar!. Savaş alanında FENA halde yenilen ‘Sertlikçiler’ ile hiç de ılımlı olmayan (ama saygı kazanan!) ‘Ilımlılar’ arasındaki iç çekişme ÇILGINCA!” paylaşımı yapmıştı.

Bazı yönetim yetkilileri, ablukanın iki ay daha sürdürülmesinin Tahran’ın enerji endüstrisine uzun vadede önemli zarar vereceğine inanıyor. Bu yetkililer, İran’ın bu tür uzun vadeli sorunları önlemek için bir anlaşma yapacağını savunuyor.

Ancak yönetimdeki bazı yetkililer de İran'ın tutumunun sertleştiğini ve İslam Devrim Muhafızları'nın iktidar üzerindeki hakimiyetini daha da sağlamlaştırdığını belirterek, bu değerlendirmenin hatalı olduğunu söylüyor.

Bombardıman yeniden başlasa bile, İran'ın karar alma sürecini değiştirecek pek bir kanıt yok.