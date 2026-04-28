        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili | Çankırı haberleri | Son dakika haberleri

        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!

        Çankırı'da, kardeşlerin kavgası cinayetle son buldu. 44 yaşındaki Hasan Hurşit, ağabeyi 50 yaşındaki Recep Hurşit'in silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Ölen kardeşin, 4'üncü kez baba olmaya hazırlandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 07:54
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!

        Çankırı'da olay, Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan Hasan Hurşit (44) ve ağabeyi Recep Hurşit (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        SİLAHINI ÇIKARDI KARDEŞİNİ VURDU

        DHA'daki habere göre kavga sırasında Recep Hurşit, yanındaki tabanca ile kardeşi Hasan Hurşit'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Hasan Hurşit, 44 yaşındaydı.
        Hasan Hurşit, 44 yaşındaydı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralanan üç çocuk babası ve dördüncü kez baba olmaya hazırlanan Hasan Hurşit, yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hurşit, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KAÇAN AĞABEY YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan Recep Hurşit ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Hasan Hurşit'in cenazesi dün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        KATİL AĞABEY TUTUKLANDI

        Şüpheli Recep Hurşit ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

