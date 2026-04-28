Çankırı'da olay, Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan Hasan Hurşit (44) ve ağabeyi Recep Hurşit (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

SİLAHINI ÇIKARDI KARDEŞİNİ VURDU

DHA'daki habere göre kavga sırasında Recep Hurşit, yanındaki tabanca ile kardeşi Hasan Hurşit'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan üç çocuk babası ve dördüncü kez baba olmaya hazırlanan Hasan Hurşit, yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hurşit, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN AĞABEY YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Recep Hurşit ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hasan Hurşit'in cenazesi dün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

KATİL AĞABEY TUTUKLANDI

Şüpheli Recep Hurşit ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.