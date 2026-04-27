Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!

Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda yine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verdi. Başarılı kadrosuna Victor Osimhen, Gabriel Sara, Roland Sallai, Mario Lemina ve Eren Elmalı gibi katkı veren oyuncuları kattı. İyi bir sezon geçiren "Cimbom" sezonu 95 puanla ilk sırada bitirdi. Sarı-lacivertliler ise şampiyonun 11 puan gerisinde 84 puanla ikinci oldu.

Galatasaray, bu başarıyla üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu şampiyonlukla Türkiye'de formasına 5. yıldızı takma hakkı elde eden ilk takım ünvanını aldı.