        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı ve yaralılar var!

        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı ve yaralılar var!

        İstanbul Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 09:47 Güncelleme:
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!

        Şişhane'de Yusuf A. (36) yönetimindeki otomobilin çarptığı motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı.

        DHA'nın haberine göre kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar (37) hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Betül Ü. (23) ile yaya Nazlı Eylül A. (20) ve Arda Y. (19) yaralandı. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 20 Nisan Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişhane Bedrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf A. yönetimindeki araç, caddede ilerlediği sırada aynı yönde seyreden Rıdvan Acar yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyen yayaların arasına daldı.

        MOTOSİKLET DURAĞA DALDI

        Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Betül Ü. ile durakta bekleyen Nazlı Eylül A. ve Arda Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıdvan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Acar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Betül Ü. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, Nazlı Eylül A. ile Arda Y. ise Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf A.’nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yusuf A. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin düzenlediği program sırasında gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle güvenlik gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

        Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?