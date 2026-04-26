İrlandalı araştırmacılar ortaya koydu: Kahve tüketmek hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor

Kahve tutkunlarını sevindirecek haber, bağırsak-beyin ekseni üzerine yapılan kapsamlı bir araştırmadan geldi. İrlanda’daki University College Cork bünyesinde faaliyet gösteren APC Microbiome Ireland araştırmacıları, kahve tüketiminin bağırsak-beyin ekseni üzerindeki etkilerini mercek altına aldı.

BAĞIRSAKLAR DEĞİŞİNCE RUH HALİ DE DEĞİŞİYOR

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, 62 katılımcı üzerinde analizler yapıldı. Kahvenin sindirim sistemindeki bakterileri olumlu yönde etkileyerek zihinsel iyi oluşa katkı sağladığı gösterildi.

STRESİ VE DEPRESYONU AZALTTI

Araştırma kapsamında, günde 3 ila 5 fincan kahve içen düzenli tüketicilerin kahveyi iki hafta boyunca bırakmaları istendi. Bu süreçte bilim insanları, katılımcıların bağırsak mikrobiyomunda belirgin değişiklikler gözlemledi. Kahve tüketilmeye başlandığında ise katılımcıların kafeinli ya da kafeinsiz fark etmeksizin daha düşük stres, depresyon ve dürtüsellik seviyeleri bildirdiği saptandı.

REKLAM

Sonuçlara göre kahve içenlerde, zararlı bakterilerin temizlenmesine yardımcı olan Eggerthella ve Cryptobacterium curtum gibi bakteri türlerinin daha yüksek seviyelerde olduğu görüldü. Ayrıca, kadınlarda olumlu duygularla ilişkilendirilen özel bir bakteri türünde de artış kaydedildi.

KAFEİNSİZ KAHVE HAFIZAYI, KAFEİNLİ KAHVE DİKKATİ GÜÇLENDİRİYOR

Araştırma, kahve türlerinin beyin üzerindeki farklı uzmanlık alanlarını da gün yüzüne çıkardı.

Buna göre, kafeinsiz kahve öğrenme süreçlerini hızlandırıyor ve hafızayı güçlendiriyorken; kafeinli kahve ise dikkat süresini uzatıyor, uyanıklığı artırıyor ve kaygıyı azaltıyor.

Bilim insanlarına göre bu etkiler sadece kafeine bağlı değil. Önceki çalışmalarla da desteklenen bu veriler; kahvenin polifenoller sayesinde beyindeki iltihaplanmayı azalttığını, dopamin üretimini artırarak motivasyonu yükselttiğini ve sosyal etkileşimler aracılığıyla ruh halini olumlu etkilediğini gösteriyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İLE RUH SAĞLIĞI ARASINDAKİ KÖPRÜ ARTIK DAHA NET

Çalışmanın baş yazarı Prof. John Cryan, bulguların kahvenin mikrobiyom ve nörolojik tepkiler üzerindeki etkilerini netleştirdiğini ifade ederek, kahvenin dengeli bir diyetin parçası olarak ek bir araç şeklinde kullanılabileceğini vurguladı.