        İrlandalı araştırmacılar ortaya koydu: Kahve tüketmek hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor

        İrlandalı araştırmacılar ortaya koydu: Kahve tüketmek hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor

        Yeni bir bilimsel araştırma, sabahları ayılmak için içilen kahvenin çok daha derin bir işlevi olduğunu ortaya koydu. İrlanda'da yapılan çalışma, kahvenin bağırsak bakterilerini düzenleyerek stres, depresyon ve hafıza üzerinde doğrudan etkili olduğunu kanıtladı

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 11:55
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor

        Kahve tutkunlarını sevindirecek haber, bağırsak-beyin ekseni üzerine yapılan kapsamlı bir araştırmadan geldi. İrlanda’daki University College Cork bünyesinde faaliyet gösteren APC Microbiome Ireland araştırmacıları, kahve tüketiminin bağırsak-beyin ekseni üzerindeki etkilerini mercek altına aldı.

        BAĞIRSAKLAR DEĞİŞİNCE RUH HALİ DE DEĞİŞİYOR

        Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, 62 katılımcı üzerinde analizler yapıldı. Kahvenin sindirim sistemindeki bakterileri olumlu yönde etkileyerek zihinsel iyi oluşa katkı sağladığı gösterildi.

        STRESİ VE DEPRESYONU AZALTTI

        Araştırma kapsamında, günde 3 ila 5 fincan kahve içen düzenli tüketicilerin kahveyi iki hafta boyunca bırakmaları istendi. Bu süreçte bilim insanları, katılımcıların bağırsak mikrobiyomunda belirgin değişiklikler gözlemledi. Kahve tüketilmeye başlandığında ise katılımcıların kafeinli ya da kafeinsiz fark etmeksizin daha düşük stres, depresyon ve dürtüsellik seviyeleri bildirdiği saptandı.

        Sonuçlara göre kahve içenlerde, zararlı bakterilerin temizlenmesine yardımcı olan Eggerthella ve Cryptobacterium curtum gibi bakteri türlerinin daha yüksek seviyelerde olduğu görüldü. Ayrıca, kadınlarda olumlu duygularla ilişkilendirilen özel bir bakteri türünde de artış kaydedildi.

        KAFEİNSİZ KAHVE HAFIZAYI, KAFEİNLİ KAHVE DİKKATİ GÜÇLENDİRİYOR

        Araştırma, kahve türlerinin beyin üzerindeki farklı uzmanlık alanlarını da gün yüzüne çıkardı.

        Buna göre, kafeinsiz kahve öğrenme süreçlerini hızlandırıyor ve hafızayı güçlendiriyorken; kafeinli kahve ise dikkat süresini uzatıyor, uyanıklığı artırıyor ve kaygıyı azaltıyor.

        Bilim insanlarına göre bu etkiler sadece kafeine bağlı değil. Önceki çalışmalarla da desteklenen bu veriler; kahvenin polifenoller sayesinde beyindeki iltihaplanmayı azalttığını, dopamin üretimini artırarak motivasyonu yükselttiğini ve sosyal etkileşimler aracılığıyla ruh halini olumlu etkilediğini gösteriyor.

        BAĞIRSAK SAĞLIĞI İLE RUH SAĞLIĞI ARASINDAKİ KÖPRÜ ARTIK DAHA NET

        Çalışmanın baş yazarı Prof. John Cryan, bulguların kahvenin mikrobiyom ve nörolojik tepkiler üzerindeki etkilerini netleştirdiğini ifade ederek, kahvenin dengeli bir diyetin parçası olarak ek bir araç şeklinde kullanılabileceğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!

        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişki yürütülen soruşturma tamamlandı. Alaattin Kadayıfçıoğlu, ünlü armatör babası Bilal Kadayıfçıoğlu, kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu, şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da arasında bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame düzenlendi. 

        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular