FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL DERBİ 11'İ

ASENSIO DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.
TEK EKSİK EDSON ALVAREZ
Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.