        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri - Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Aslantepe'de dev kapışma! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

        Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Son dört haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Aslan, derbiyi kazanması halinde şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Kanarya ise kritik mücadeleden galip ayrıldığı takdirde puan farkını 1'e düşürüp şampiyonluk umudunu yeniden alevlendirecek. İşte şampiyonluk yarışında sezonun en kritik 90 dakikası öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 10:46 Güncelleme:
        Aslantepe'de dev kapışma!

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL DERBİ 11'İ

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail, Nene (Asensio), Kerem, Talisca

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL DERBİ 11'İ

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Osimhen

        ASENSIO DÖNÜYOR

        Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.

        Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

        TEK EKSİK EDSON ALVAREZ

        Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

        LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

        Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (30) takip etti.

        OSIMHEN FORMA GİYECEK

        Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

        Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

        Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

        G.SARAY MİLLİ ARADAN İYİ DÖNMEDİ

        Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.

        Galatasaray'ın milli aradan sonra ligde çıktığı 4. maç deplasmandaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakası oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

        Galatasaray, 5. resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile sahasında yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

        G.SARAY'DA 1, F.BAHÇE'DE 7 İSİM SINIRDA

        Derbi öncesi Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.

        Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu akşamki müsabakada da cezalandırılması durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

        Fenerbahçe'de ise 7 isim sarı kart ceza sınırında... Sarı-lacivertlilerde Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert Müldür, Kerem ve Guendouzi kart görmeleri halinde 32. haftadaki Başakşehir mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

        BU SEZON 3. KARŞILAŞMA

        İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.

        Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.

        İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı. Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda ikili averajda avantaj sağlayacak.

        SÜPER LİG'DE DEV DERBİ

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

        Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

        Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

        İstanbul'da büyük operasyon: Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

        İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, boş bir arsada toprak altındaki su kuyusuna gizlenmiş, ruhsatsız tabanca yapımında kullanılacak 3 bin 92 silah parçası ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı.

        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!