        Ortadoğu İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu | Dış Haberler

        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan aracılığı ile ABD'ye ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin belirtildiği bir mektup ilettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 20:18
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu

        İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Umman ziyaretinin ardından ikinci kez Pakistan'a giden Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin yer aldığı bir mektubu Pakistan aracılığı ile ABD’ye iletti.

        Erakçi'nin ziyareti kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile İslamabad’da bir araya geldiği açıklanmıştı.

        İran basını, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Umman’da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin ardından tekrar Pakistan’a döndüğünü bildirmişti. Erakçi’nin Pakistan'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretin nükleer müzakerelerle ilgisi olmadığı ve önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığı belirtilmişti.​​​​​​​

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

