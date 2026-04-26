1. Lig'de ortalık karıştı: Amed SK avantajı kaptı!

Trendyol 1. Lig’de 37. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig’e yükselme yarışında heyecan zirveye çıktı. Erzurumspor FK’nın daha önce Süper Lig’e yükselmeyi garantilemesinin ardından gözler, ikinci bileti alacak takıma çevrildi. Bu doğrultuda haftanın en kritik karşılaşmalarına çıkan Esenler Erokspor ve Amed SK, şampiyonluk yarışında önemli puan kayıpları yaşadı.

Esenler Erokspor, deplasmanda Sarıyer karşısında beklentilerin uzağında bir performans sergileyerek sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte büyük bir avantajı elinin tersiyle iten İstanbul temsilcisi, son hafta öncesinde kritik bir fırsatı değerlendiremedi.

Öte yandan Amed SK da sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Taraftarı önünde galibiyet hedefleyen Diyarbakır ekibi, zorlu mücadelede 1-1’lik beraberliğe razı oldu ve üç puanı hanesine yazdıramadı.

Bu sonuçların ardından Trendyol 1. Lig’de zirve yarışı iyice kızıştı. Esenler Erokspor ile Amed SK, son hafta öncesinde 73 puanda eşitlenirken, Süper Lig’e yükselecek ikinci takımın kim olacağı son hafta maçlarına kaldı.

Sezonun kaderini belirleyecek son hafta karşılaşmalarında Esenler Erokspor, sahasında Pendikspor’u konuk edecek. Amed SK ise deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır temsilcisi, son maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig’e yükselmeyi başaracak.

İşte 1. Lig'de haftanın sonuçları:

Erzurumspor FK: 1 - Bandırmaspor: 1

Erzurumspor, sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bandırmaspor, 83. dakikada Atınç Nukan'ın golüyle öne geçti. Erzurumspor ise 90+4. dakikada Eren Tozlu'nun kaydettiği golle eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 57'ye yükselterek 8. sırada yer aldı ve play-off umutlarını son haftaya taşıdı. Şampiyon Erzurumspor ise puanını 80'e çıkardı.

Ligin son haftasında Erzurumspor, Çorum FK deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

Keçiörengücü: 2 - Manisa FK: 1

Keçiörengücü, Manisa FK'yi konuk etti. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, puanını 57'ye yükseltti ve 7. sıraya oturarak playoff potasına yerleşti. 52 puanda kalan Manisa FK ise 10. sırada konumlandı.

8. sıradaki Bandırmaspor ile aynı puanda olan Keçiörengücü'nün sezonu play-off potasında tamamlayabilmesi için son haftada alınan sonuçlar belirleyici olacak. Ligin son haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.

Sivaspor: 2 - Iğdır FK: 1

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sivasspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 53'e yükseltmesine rağmen matematiksel olarak play-off şansını kaybetti. Iğdır FK ise 49 puanda kaldı.

Çorum FK: 4 - Sakaryaspor: 0

Trendyol 1.Lig'in 37. hafta maçında Çorum FK, Sakaryaspor'a konuk oldu. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK, 4-0'lık skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 70 yaptı. Sakaryaspor, 34 puanda kaldı.

Pendikspor: 2 - Boluspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor, Boluspor'u konuk etti. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte puanını 62'ye yükselten Pendikspor, ligin bitimine bir hafta kala playoffu garantiledi. Boluspor ise 45 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Pendikspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor ise Serik Spor'u ağırlayacak.