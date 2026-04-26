        Haberler Gündem Güncel Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu! | Son dakika haberleri

        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!

        Burdur'da cuma akşamı kına geceleri yapılan, düğünlerinin yapılacağı dün sabah ise nişanlısı Ayşegül Maral ile banyoda ölü bulunan Fatih Özaslan'ın cenazesi, toprağa verildi. Özaslan'ın babası Adem Özaslan, planlanan düğün için hazırlanan gelin çiçeğini oğlunun mezarının başına koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 16:45 Güncelleme:
        Burdur'un Çavdır ilçesinde cuma akşamı kına geceleri yapılan, düğünlerinin yapılacağı dün sabah ise nişanlısı Ayşegül Maral (20) ile banyoda ölü bulunan Fatih Özaslan’ın (34) cenazesi, toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre Özaslan’ın babası Adem Özaslan, planlanan düğün için hazırlanan gelin çiçeğini oğlunun mezarının başına koydu.

        Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde geçen cuma akşamı kına gecesi eğlencesi yapan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, yakınları tarafından dün saat 09.30 sıralarında evlerinin banyosunda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Dün düğünleri yapılacak çiftin cenazesi, morga götürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, çiftin, banyodaki şofbendeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.

        "ALLAH CENNETTE KAVUŞTURACAK"

        Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın cenazeleri, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Fatih Özaslan'ın ağabeyi İbrahim Özaslan, "İki ömrünün baharında kardeşim ve kızımız gibi gördüğümüz gelinimizin cuma günü kınalarını yaktık. Mutlu mesut ayrıldık. Sabah böyle bir acıyı yaşamasak çok iyi olacaktı ama takdiri ilahi. Allah bunları cennette kavuşturacak. Acımız büyük. Herkese sabır diliyorum" dedi.

        GELİN ÇİÇEĞİNİ MEZARIN BAŞINA KOYDU

        Ayşegül Maral'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana'nın Ceyhan ilçesine gönderildi. Fatih Özaslan için ise bugün Çavdır'ın Küçükalan köyünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özaslan'ın cenazesi, köy mezarlığına getirildi. Dün yapılması planlanan düğün için hazırlanan gelin çiçeği, babası Adem Özaslan tarafından oğlunun mezarının başına konuldu. Cenazede Fatih Özaslan’ın yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ardından Fatih Özaslan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 23 Nisan 2026 (Lübnan'da Kalıcı Ateşkes Olacak Mı?)

        Milli egemenliğin mührü 106 yaşında. ABD'deki görüşmeden ne çıkacak? Lübnan'da kalıcı ateşkes olacak mı? İsrail Lübnan'dan çıkacak mı? İsrail'in müzakerelere bakışı nasıl? 10 günlük ateşkes kalıcı olacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Konser sırasında denize girdi, kurtarılamadı!
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Mars'ta önemli tespit! Yaşamın yapı taşları bulundu!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
