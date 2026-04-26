Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!

Burdur'un Çavdır ilçesinde cuma akşamı kına geceleri yapılan, düğünlerinin yapılacağı dün sabah ise nişanlısı Ayşegül Maral (20) ile banyoda ölü bulunan Fatih Özaslan’ın (34) cenazesi, toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre Özaslan’ın babası Adem Özaslan, planlanan düğün için hazırlanan gelin çiçeğini oğlunun mezarının başına koydu.

Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde geçen cuma akşamı kına gecesi eğlencesi yapan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, yakınları tarafından dün saat 09.30 sıralarında evlerinin banyosunda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Dün düğünleri yapılacak çiftin cenazesi, morga götürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, çiftin, banyodaki şofbendeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.

"ALLAH CENNETTE KAVUŞTURACAK"

Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın cenazeleri, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Fatih Özaslan'ın ağabeyi İbrahim Özaslan, "İki ömrünün baharında kardeşim ve kızımız gibi gördüğümüz gelinimizin cuma günü kınalarını yaktık. Mutlu mesut ayrıldık. Sabah böyle bir acıyı yaşamasak çok iyi olacaktı ama takdiri ilahi. Allah bunları cennette kavuşturacak. Acımız büyük. Herkese sabır diliyorum" dedi.

GELİN ÇİÇEĞİNİ MEZARIN BAŞINA KOYDU

Ayşegül Maral'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana'nın Ceyhan ilçesine gönderildi. Fatih Özaslan için ise bugün Çavdır'ın Küçükalan köyünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özaslan'ın cenazesi, köy mezarlığına getirildi. Dün yapılması planlanan düğün için hazırlanan gelin çiçeği, babası Adem Özaslan tarafından oğlunun mezarının başına konuldu. Cenazede Fatih Özaslan’ın yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ardından Fatih Özaslan'ın cenazesi toprağa verildi.