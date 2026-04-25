Burdur'da düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular

Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri: İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, okullarda alınacak 7 yeni tedbir, Formula 1 yeniden Türkiye'de!

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI PAKİSTAN'A GİDİYORABD - İran müzakereleri için beklenen haber geldi... Pakistan hükümeti, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD ve İran arasındaki müzakerelerin merkezi olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a bugün geleceğini duyurdu. İran medyası da bu bilgiyi doğruladı. "ABD'DEN YENİ İRAN PLANI" İDDİASIDünyadaki haberlere bakalım... CNN International'ın haberine göre, ABD'li askeri yetkililer, İran ile sağlanan geçici ateşkesin çökmesi ihtimaline karşı Hürmüz Boğazı ve çevresindeki İran unsurlarına yönelik kapsamlı saldırı seçenekleri hazırlıyor. CNN'e konuşan kaynaklar Trump yönetiminin, savaşın başında İran'ın Hürmüz'ü kapatma konusundaki kararlılığını hafife aldığını söyledi. "HAMANEY PROTEZ BACAK VE YÜZ AMELİYATI BEKLİYOR"Yine ABD basınından bir haber ile devam ediyoruz. New York Times'ın haberine göre, İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD-İsrail saldırılarında ağır yaralanmış olsa da zihinsel olarak iyi durumda. NYT'ye konuşan kaynaklar, Hamaney'in bir bacağından üç kez ameliyat edildiğini ve protez beklediğini söyledi. Ayrıca Hamaney'in yüzü ve dudaklarının ciddi şekilde yandığı, estetik ameliyata ihtiyacı olacağı belirtildi. OKULLARDA ALINACAK 7 YENİ TEDBİRHepimizi derinden üzen şiddet olaylarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda alınacak 7 yeni tedbiri açıkladı. Bakan Tekin, "Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde ele alıyoruz. Bu çerçevede siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık vereceğiz. Okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz" dedi. BAKAN ÇİFTÇİ'DEN DİJİTAL GÜVENLİK AÇIKLAMASIİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de kabul edilen dijital güvenlik düzenlemesine ilişkin Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'e değerlendirmelerde bulundu. Yeni düzenlemeyi tarihi bir kırılma noktası olarak tanımlayan Çiftçi, dijital alanın artık denetimsiz bir mecra olmaktan çıktığını vurguladı. Çiftçi, özellikle çocukların maruz kaldığı risklere dikkat çekerek devletin bu alandaki müdahale kapasitesinin güçlendirildiğini ifade etti. ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM OLACAK MI?İran - ABD ve İsrail arasındaki savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapanması tabii akıllara ilk olarak enerji fiyatlarını getiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi sonrası, Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Savaşın etkisini henüz fiyatlara yansıtmadıklarını belirten Bayraktar, "Savaş devam ederse elektrik ve doğalgazda da bir 600 milyar TL etkisi olacak. Umarım bu durum erken biter ve bir düzenleme yapmak zorunda kalmayız" dedi. HALFETİ BELEDİYESİ'NE OPERASYONHalfeti Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda, 49 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2017-2019 yılları arasında Halfeti Kaymakamlığı bünyesinde kayyum belediye başkanlığı yapan, ardından 2019-2024 döneminde seçilmiş belediye başkanı olarak görev alan ve 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olan Şeref Albayrak da yer alıyor. FORMULA 1 YENİDEN TÜRKİYE'DE!Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in 2027'den itibaren yeniden Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen programda Japon pilot Yuki Tsunoda, Galataport'tan başlayıp, Dolmabahçe'ye gösteri sürüşü gerçekleştirdi.