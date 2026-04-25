        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor

        ABD'de tüp bebek tedavisi sonrası genetik olarak kendilerine ait olmayan bir bebekleri olan Floridalı çift, aylar süren arayışın ardından kızlarının gerçek ebeveynlerini tespit etti. Aile şimdi de kendi embriyolarının nerede olduğunu sorgulamaya devam ediyor

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 13:07 Güncelleme:
        Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen bebeklerinin kendileriyle genetik bir bağı olmadığını öğrenen Amerikalı çift, kızlarının biyolojik ebeveynlerini tespit ettiklerini duyurdu. ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Tiffany Score ve Steven Mills, bu gelişmeyi "yürek burkan bir yolculukta dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Çift, 22 Nisan'da yaptıkları açıklamada, genetik testlerin uzun süredir bekledikleri yanıtları verdiğini doğruladı.

        İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre çift yaptıkları açıklamada, "Bugün bize ulaşan test sonuçları, bebeğimizin genetik ebeveynlerinin kimliklerinin tespit edildiğini doğruluyor" dedi. Diğer çiftin kimliğini gizli tutacaklarını belirten ikili, onların mahremiyetine saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.

        "KENDİ EMBRİYOLARIMIZIN AKIBETİNE İLİŞKİN SORULAR HALA YANITSIZ"

        Çift, bu gelişmenin bir aşamanın sonu olduğunu ancak yeni sorunları beraberinde getirdiğini ifade etti: "Kendi embriyolarımızın akıbetine ilişkin sorular hala yanıtsız ve bu soruların cevaplanması artık çok daha düşük bir ihtimal."

        Kızları Shea şu anda dört aylık. Çift, "Kızımızın doğduğu gün olduğu gibi bugün de tek bir şeyden eminiz; bu çocuğu sonsuza dek seveceğiz ve onun ebeveynleri olmaya devam edeceğiz" dedi.

        SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

        Mahkeme belgelerine göre, Score ve Mills çifti Orlando’daki Fertility Centre'da tedavi görmüş ve burada üç sağlıklı embriyo dondurulmuştu. Nisan ayında Tiffany Score’a, bu embriyolardan biri olduğu sanılan bir embriyo transfer edildi. Ancak Shea, 11 Aralık 2025’te doğduğunda çift bir terslik olduğunu fark etti.

        Her ikisi de beyaz olan ebeveynler, bebeğin kendilerine benzememesi üzerine genetik test yaptırdı ve acı gerçekle yüzleşti; bebek biyolojik olarak onlara ait değildi.

        KLİNİK KAPANIYOR, HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

        Çiftin avukatı, müvekkillerinin bebeğe aşık olduklarını ancak kendi kayıp embriyoları nedeniyle derin bir endişe taşıdıklarını belirtti. Kendi embriyolarının başka bir aileye transfer edilmiş olma ihtimali, aileyi en çok sarsan düşüncelerden biri.

        Söz konusu klinik bu ayın başlarında kapanacağını duyurdu. Uzmanlar, bu tür büyük hataların 2 bin döngüde bir görülecek kadar nadir olduğunu belirtse de, tüm teknolojik takiplere rağmen insan faktörünün hata payını tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor.

        * Haberin görseli yapay zeka tarafından üretilmiştir.

        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        İran'da işler karmaşık: Masada uzlaşı kuliste savaş
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
