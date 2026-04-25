Çoğu kimse bunu bilmiyor: Laptopların üzerinde yer alan etiketler ne işe yarıyor?

İşlemci etiketleri: Bilgisayarın “beyni”

Laptoplarda sıkça görülen “Intel Core i5”, “i7” ya da “AMD Ryzen 5”, “Ryzen 7” gibi etiketler, cihazın işlemcisini ifade eder. İşlemci; programların çalışmasını, bilgisayarın hızını ve aynı anda kaç işi kaldırabileceğini belirleyen en önemli parçalardan biridir.

Basit bir örnekle:

Aynı anda onlarca sekme açıkken internette gezmek, bir yandan müzik dinlemek ve Excel kullanmak işlemci gücüyle ilgilidir. İşlemci ne kadar güçlü olursa, bilgisayar o kadar akıcı çalışır.