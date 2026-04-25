        Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 25 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Iğdır ve Muş çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 08:00 Güncelleme:
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Erzincan, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Yağışların Kars ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Yağmurlu 21°

        Trabzon

        Güneşli 16°

        Bursa

        Güneşli 21°

        Adana

        Parçalı bulutlu 26°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 23°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 22°

        Ağrı

        Yağmurlu 17°

        Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı ve batıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı ve batıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

