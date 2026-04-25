Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Erzincan, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Yağışların Kars ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı ve batıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı ve batıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.