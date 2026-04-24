Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gasplı barışma planı | Son dakika haberleri

        Gasplı barışma planı

        Kağıthane'de genç kadına yönelik bıçaklı gasp girişiminin, eski sevgilisinin "barışma planı" olduğu ortaya çıktı; güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 20:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gasplı barışma planı

        Kağıthane'de Elifnur A.(20), aracına bindiği sırada Y.A.(16) tarafından gasp girişimine uğradı. Polis ekipleri, olayı eski sevgili Alperen M.(20)'nin 'Barışmak için' planladığını tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gasp girişimi çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, 21 Nisan günü saat 14.40 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracına binen Elifnur A., bıçaklı ve maskeli şüpheli tarafından gasp girişimine uğradı. Aracın kapısını açarak içeri giren şüpheli, elinde bulunan bıçağı gösterip Elifnur A.'yı gasbetmeye çalıştı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli kaçmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen eski sevgili Alperen M. ise kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı.

        ESKİ SEVGİLİSİNİN BARIŞMA PLANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Konuya ilişkin çalışma başlatan Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayın eski sevgili Alperen M. tarafından planlandığı belirlendi. Öte yandan gasp girişiminde bulunan şüphelinin ise Y.A. olduğu tespit edildi.

        GASP GİRİŞİMİ KAMERADA

        Çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Y.A'nın araca binip bıçakla tehditte bulunması ve panikleyip kaçtığı anlar yer aldı. Devamında ise şüphelinin kaçtığı ve çevredekilerin peşinden koştuğu görüldü.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden Alperen M.'nin, olayı eski sevgilisi Elifnur A. ile yeniden barışmak için planladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alperen M. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 23 Nisan 2026 (Sahte Fatura, Gerçek Para: Dev Kara Para Ağı Çökertildi)

        Kara para operasyonuna 2 tutuklama. Kuyumcu maskeli kara para trafiği. Gece gelen para sabah nasıl kayboldu? WhatsApp talimatıyla milyarlık trafik. Fatura sahte, mal hayali, kara para çarkı gerçek. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk Muhabiri Arzu Kaya yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası