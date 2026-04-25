        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler Uğurcan Çakır ve Ederson'da!

        Derbide gözler Uğurcan Çakır ve Ederson'da!

        Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı formayla 23 maçta 19 gol yerken, Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise görev aldığı 23 müsabakada kalesinde 23 gol gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 09:47 Güncelleme:
        Derbide gözler kalecilerde!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu derbiyle birlikte ligin en az gol yiyen takımları karşı karşıya gelecek.

        Sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü 23 golle bu alanda ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise 30 golle üçüncü sırada bulunuyor. Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 11, Kanarya da 10 maçı gol yemeden tamamladı.

        Derbide gözler aynı zamanda kalecilerde olacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır 23, Günay Güvenç de 7 mücadelede görev aldı. Sarı-lacivertlilerde ise Ederson 23, İrfan Can Eğribayat 3, Tarık Çetin 2, Mert Günok ve şu an kadroda olmayan Dominik Livakovic 1'er müsabakada oynadı.

        Ligdeki 30 karşılaşmada Uğurcan 19 gol yerken, 7 maçta da kalesini gole kapadı. Ederson ise kalesinde 23 gol görürken, 8 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 23 Nisan 2026 (Sahte Fatura, Gerçek Para: Dev Kara Para Ağı Çökertildi)

        Kara para operasyonuna 2 tutuklama. Kuyumcu maskeli kara para trafiği. Gece gelen para sabah nasıl kayboldu? WhatsApp talimatıyla milyarlık trafik. Fatura sahte, mal hayali, kara para çarkı gerçek. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk Muhabiri Arzu Kaya yanıtladı.

        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        İşte kupada yarı final programı!
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Haftanın Kitapları
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Gasplı barışma planı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
