        Haberler Dünya Müzakerelerden sonuç çıkar mı? ABD ve İran heyeti İslamabad'da | Dış Haberler

        Müzakerelerden sonuç çıkar mı? ABD ve İran heyeti İslamabad'da

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve ABD'li temsilciler Witkoff ile Kushner, ABD-İran müzakerelerinin merkezi olan Pakistan'ın İslamabad kentinde. Ancak İran tarafı, ABD heyetiyle doğrudan müzakere etmeyi düşünmüyor.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 10:00 Güncelleme:
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da

        ABD ve İran arasında devam eden ateşkesin barışla sonuçlanması için Pakistan'ın aracılığıyla İslamabad'da kurulan müzakere masası, bugün yeniden kurulacak ancak 'doğrudan' değil.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmek üzere bugün İslamabad'da olacak. Ancak İran tarafı ABD heyetiyle doğrudan görüşmek istemiyor, aracılarla süreci ilerletmek istiyor.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth gazetecilere, İran'ın ABD ile "iyi bir anlaşma" yapma şansı olduğunu söyledi:

        "İran, akıllıca bir seçim yapmak için hala bir fırsat penceresi olduğunu biliyor. Tek yapmaları gereken, anlamlı ve doğrulanabilir bir şekilde nükleer silahlardan vazgeçmek."

        TRUMP: İRAN TEKLİF YAPMAYI PLANLIYOR

        İran, küresel petrol sevkiyatlarının beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı'nı büyük ölçüde kapatırken, ABD de İran'ın petrol ihracatını deniz ablukasıyla engellediği için Washington ve Tahran, maliyetli bir çıkmaza girmiş durumda.

        Dokuzuncu haftasına giren çatışma, enerji fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine çıkardı, enflasyonu körükledi ve küresel büyüme beklentilerini kararttı.

        Trump cuma günü, İran'ın ABD'nin taleplerini karşılamayı amaçlayan bir teklif sunmayı planladığını, ancak teklifin neyi içerdiğini bilmediğini söyledi. Washington'un kiminle müzakere ettiğini söylemekten kaçındı, "Şu anda görevde olan kişilerle görüşüyoruz" dedi.

        Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, ABD'nin son günlerde İran tarafında bazı ilerlemeler gördüğünü ve bu hafta sonu daha fazlasının gelmesini umduğunu söylerken, Başkan Yardımcısı JD Vance de Pakistan'a gitmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak bugünkü heyette Vance yok.

        Vance, Witkoff, Kushner ve Arakçi ile İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, iki hafta önce İslamabad'da sonuçsuz kalan görüşmeler gerçekleştirmişti.

        ATEŞKES UZATILMIŞTI

        Trump, müzakerecilerin yeniden bir araya gelmesi için daha fazla zaman tanımak amacıyla salı günü iki haftalık ateşkesi tek taraflı olarak uzatmıştı.

        Barış görüşmelerinin akıbetine ilişkin belirsizlik ve bölgede şiddetin alevlenmesi nedeniyle bu hafta petrol fiyatları yükseldi.

        Perşembe günü, İsrail ve Lübnan, Trump'ın arabuluculuğunda Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda ateşkes süresini üç hafta uzattı, ancak Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırılarının sona ereceğine dair pek bir işaret yok.

        Tahran, ateşkesin müzakereler için ön koşul olduğunu söylüyor.

