Japon suşi restoranı, ton balığına 3,2 milyon dolar ödeyerek Guinness rekoru kırdı
Japon suşi zinciri, Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı'nda düzenlenen yılın ilk açık artırmasında 243 kilogramlık ton balığını 510,3 milyon yen (3.2 milyon dolar) ödeyerek satın aldı. Rekor fiyata satılan ton balığı, zincirin restoranlarında servis edilirken şirket bu alımla Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu
Kyodo'nun haberine göre, Japonya'nın Aomori bölgesinin Oma açıklarında avlanan 243 kilogram ağırlığındaki ton balığı, Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı'nda satışa sunuldu.
Sushizanmai suşi restoran zincirini işleten Kiyomura şirketi, yılın 5 Ocak'taki ilk açık artırmasında en yüksek teklifi vererek 510,3 milyon yene (3,2 milyon dolar) balığı satın aldı.
ŞUBELERDE SERVİS EDİLDİ
Ton balığı, Sushizanmai'nin Tsukiji bölgesindeki ana restoranda kesilerek zincirin Japonya genelindeki şubelerinde servis edildi.
Gerekli incelemelerin ardından Kiyomura şirketi, açık artırmada en yüksek fiyata satın alınan ton balığıyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırmış oldu.
Restoran zincirinin ana şubesinde 20 Nisan'da düzenlenen törende Guinness sertifikasını alan şirketin sahibi Kiyoshi Kimura, "Önümüzdeki yıl ve sonrasında da yüksek kaliteli ton balığı sunmaya devam edeceğiz" dedi.