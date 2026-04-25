        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika... TOKİ İstanbul kura çekimi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da tek çözüm kentsel çözüm

        TOKİ İstanbul kura çekimi başladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'da tek çözüm kentsel çözüm

        Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde riskli yapı stokunun azaldığını dile getirerek, "İstanbul'un yegâne çözümü kentsel dönüşümdür" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında Erdoğan, "Kiralık sosyal konut uygulamamızı İstanbul'da başlatıyoruz ve TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. Hayırlı olsun" dedi

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 14:20
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor

        Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edildi. Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.

        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

        Aziz milletim; Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim sizleri hürmetle selamlıyorum.

        Programımıza gelen siz kıymetli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizle aynı duyguda aynı kararlılıkla bir aradayız. Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı güzel İstanbul'dayız. Burası şehirlerden bir şehir değildir. Burası 6 asrın birikimi milletimizin en güzel eseridir. İstanbul bizim göz bebeğimiz, dünyaya açılan kapımız.

        REKLAM

        Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımızın her birine şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum.

        Değerli kardeşlerim; şehirler milletlerin kimlik belgesidir. Medeniyetlerin tapu senedidir. Bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir.

        Milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak emanete sarılmak insanlığa yatırım sunmaktır. AK Parti olarak 23 yıldır milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz.

        Şehirlerimizin alt yapısını iyileştirmenin depreme daha dirençli hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim; TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk.

        "TÜRKİYE GENELİNDE İSE 2 MİLYON 262 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ DÖNÜŞTÜRDÜK"

        6 milyondan fazla kişi modern yaşam alanına kavuştu. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık.

        "İSTANBUL'DA TEK ÇÖZÜM KENTSEL ÇÖZÜM"

        İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm, kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, öncelikli bir gündemi yoktur. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o kadar güçlü olur. Tüm vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin kampanyaları, fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin. Deprem turistlerine aldırmadan çalışıyoruz. Riskli yapı stokunu azaltıyoruz.

        “BİZİM GÜNDEMİMİZDE İSTANBUL İLE BİRLİKTE TÜM ŞEHİRLERİMİZE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAK VAR ONLARIN İSE PARA KULELERİ VAR”

        Bizim ulaştığımız bu seviyelere Ana Muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Çalışana, yapılana hizmet edene çamur atıyorlar. Siyah ile beyaz ne kadar farklıysa ana muhalefetle bizim aramızda da böyle bir zihniyet farkı var. Biz iş yapmanın eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarının çözmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlayıp zenginliklerine zenginlik katmanın peşinde.

        Bizim gündemimizde İstanbul ile birlikte tüm şehirlerimize taş üstüne taş koymak var onların ise para kuleleri var. Euro dolu baklava kutuları var, milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var. Onlar belediyeleri yağmalanacak ganimet olarak görüyor. Yönettikleri şehirlerde vatandaş sıkıntı çekiyormuş, meydanlarda verilen sözler tutulmuyormuş. Bunlar ana muhalefetin umurunda değil.

        "ÇOCUKLARDAN OLUŞAN MEHTERAN TAKIMI'NA SIRTLARINI DÖNÜYORLAR"

        Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan Mehteran Takımı'na sırtlarını dönüyorlar.

        Sultanlık diyerek padişahlık diyerek mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya’nın o meşhur şarkısındaki gibi nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça. Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe Allah bunlara akıl fikir versin demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor.

        "VATANDAŞLARIMIZ UZUN VADELİ, DÜŞÜK TAKSİTLİ BİR ŞEKİLDE EV SAHİBİ OLACAK"

        500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatmıştık. 29 Aralık'ta start verdiğimiz kura çekimizi nihayete erdirdik.

        Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 100 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira ile 11 bin lira arasında olacak. Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli bir şekilde ev sahibi olacak.

        Kura çekiminin ardından temeller atılacak ve evlerimiz vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

        “PROJENİN İLK ADIMINI 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUTLA ATACAĞIZ”

        Kiralık sosyal konut uygulamamızı İstanbul'da başlatıyoruz ve TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. Hayırlı olsun.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 24 Nisan 2026 (Lübnan İsrail Ateşkesi 3 Hafta Uzadı)

        Yunanistan'da 5.9luk deprem. TBMM'nin 106. kuruluş yıl dönümü. 1. Meclis'te 23 nisan töreni. TBMM'de 23 Nisan özel oturumu. Lübnan-İsrail ateşkesi 3 hafta uzadı. İsrail ordusu gazetecileri sığındıkları evde öldürdü. Gülistan'ın mezarı nerede? Mattia Ahmet dualarla anıldı. Yunanistan'da yolsuzluk sor...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!