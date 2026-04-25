Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edildi. Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Aziz milletim; Sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim sizleri hürmetle selamlıyorum.

Programımıza gelen siz kıymetli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizle aynı duyguda aynı kararlılıkla bir aradayız. Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı güzel İstanbul'dayız. Burası şehirlerden bir şehir değildir. Burası 6 asrın birikimi milletimizin en güzel eseridir. İstanbul bizim göz bebeğimiz, dünyaya açılan kapımız.

Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımızın her birine şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim; şehirler milletlerin kimlik belgesidir. Medeniyetlerin tapu senedidir. Bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir.

Milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak emanete sarılmak insanlığa yatırım sunmaktır. AK Parti olarak 23 yıldır milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz.

Şehirlerimizin alt yapısını iyileştirmenin depreme daha dirençli hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim; TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk.

"TÜRKİYE GENELİNDE İSE 2 MİLYON 262 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ DÖNÜŞTÜRDÜK"

6 milyondan fazla kişi modern yaşam alanına kavuştu. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık.

"İSTANBUL'DA TEK ÇÖZÜM KENTSEL ÇÖZÜM"

İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm, kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, öncelikli bir gündemi yoktur. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o kadar güçlü olur. Tüm vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin kampanyaları, fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin. Deprem turistlerine aldırmadan çalışıyoruz. Riskli yapı stokunu azaltıyoruz.

“BİZİM GÜNDEMİMİZDE İSTANBUL İLE BİRLİKTE TÜM ŞEHİRLERİMİZE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAK VAR ONLARIN İSE PARA KULELERİ VAR”

Bizim ulaştığımız bu seviyelere Ana Muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Çalışana, yapılana hizmet edene çamur atıyorlar. Siyah ile beyaz ne kadar farklıysa ana muhalefetle bizim aramızda da böyle bir zihniyet farkı var. Biz iş yapmanın eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarının çözmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlayıp zenginliklerine zenginlik katmanın peşinde.

Bizim gündemimizde İstanbul ile birlikte tüm şehirlerimize taş üstüne taş koymak var onların ise para kuleleri var. Euro dolu baklava kutuları var, milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var. Onlar belediyeleri yağmalanacak ganimet olarak görüyor. Yönettikleri şehirlerde vatandaş sıkıntı çekiyormuş, meydanlarda verilen sözler tutulmuyormuş. Bunlar ana muhalefetin umurunda değil.

"ÇOCUKLARDAN OLUŞAN MEHTERAN TAKIMI'NA SIRTLARINI DÖNÜYORLAR"

Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan Mehteran Takımı'na sırtlarını dönüyorlar.

Sultanlık diyerek padişahlık diyerek mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya’nın o meşhur şarkısındaki gibi nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça. Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe Allah bunlara akıl fikir versin demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor.

"VATANDAŞLARIMIZ UZUN VADELİ, DÜŞÜK TAKSİTLİ BİR ŞEKİLDE EV SAHİBİ OLACAK"

500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatmıştık. 29 Aralık'ta start verdiğimiz kura çekimizi nihayete erdirdik.

Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 100 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira ile 11 bin lira arasında olacak. Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli bir şekilde ev sahibi olacak.

Kura çekiminin ardından temeller atılacak ve evlerimiz vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

“PROJENİN İLK ADIMINI 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUTLA ATACAĞIZ”

Kiralık sosyal konut uygulamamızı İstanbul'da başlatıyoruz ve TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. Hayırlı olsun.