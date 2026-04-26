DERBİDE 11'LER BELLİ OLDU

Aslantepe'de dev kapışma! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri
Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Son dört haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Aslan, derbiyi kazanması halinde şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Kanarya ise kritik mücadeleden galip ayrıldığı takdirde puan farkını 1'e düşürüp şampiyonluk umudunu yeniden alevlendirecek. İşte şampiyonluk yarışında sezonun en kritik 90 dakikasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri...
Fenerbahçe kafilesi, kamp yaptığı Can Bartu Tesisleri'nden çıkıp, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma ulaştı. Kanarya yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park'a giriş yaptı.
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
FENERBAHÇE TARAFTARI RAMS PARK'A ULAŞTI
Saat 15.00'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan taraftarlar bilet kontrolünün ardından otobüslere bindi. Fenerbahçe yönetimi de deplasmanda takımlarını takip edecek taraftarlara jest yaparak çubuklu forma hediye etti. Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma hareket etti. Fenerbahçe taraftarını taşıyan 45 otobüs stada ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında geçiş yapan sarı-lacivertli taraftarlar beste ve tezahüratlarla tribünlere giriş yaptı.
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
HT SPOR DERBİ ÖZEL YAYINI
Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı öncesi HT Spor YouTube kanalında yayınlanan Derbi Özel programını HT Spor sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
DERBİNİN VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY OLDU
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yapacak.
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
LİGDE SON 33 İÇ SAHA MAÇINI KAYBETMEDİ
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.
ASLANTEPE'DEKİ SON 10 MAÇTA F.BAHÇE ÜSTÜN
Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin, RAMS Park'ta oynanan son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.
TEK EKSİK EDSON ALVAREZ
Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.
Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (30) takip etti.
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
OSIMHEN FORMA GİYECEK
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.
Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.
Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
G.SARAY MİLLİ ARADAN İYİ DÖNMEDİ
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.
Galatasaray'ın milli aradan sonra ligde çıktığı 4. maç deplasmandaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakası oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, 5. resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile sahasında yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 yenilerek kupaya veda etti.
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
G.SARAY'DA 1, F.BAHÇE'DE 7 İSİM SINIRDA
Derbi öncesi Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu akşamki müsabakada da cezalandırılması durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de ise 7 isim sarı kart ceza sınırında... Sarı-lacivertlilerde Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert Müldür, Kerem ve Guendouzi kart görmeleri halinde 32. haftadaki Başakşehir mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.
Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.
İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı. Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda ikili averajda avantaj sağlayacak.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.