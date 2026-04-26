DERBİDE SKOR 3-0 OLDU!
83' Mert Günok'un büyük hatası sonucu fırsatı değerlendiren Lucas Torreira, farkı 3'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibini 3-0 yendi.
G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67'de Barış Alper Yılmaz (p) ve 83. dakikada ise Lucas Torreira kaydetti. Sarı-kırmızılılarda 54. dakikada Osimhen ve 56'da Lucas Torreira'nın attığı goller, ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Sarı-lacivertlilerde 14. dakikada Anderson Talisca, penaltı atışından yararlanamadı. Ayrıca Brezilyalı file bekçisi Ederson, 62. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 74 puana yükselerek ezeli rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Ligde 4 maç sonra kaybeden F.Bahçe ise 67 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Rams Başakşehir'i ağırlayacak.