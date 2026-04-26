DERBİDE SKOR 3-0 OLDU!

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU (Dev derbide kazanan G.Saray)

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

        Dev derbide kazanan Galatasaray... Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, penaltıdan yararlanamazken; Ederson ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından bitime 3 hafta kala zirvede puan farkı 7'ye yükseldi.

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev derbide kazanan G.Saray!

        Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibini 3-0 yendi.

        G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67'de Barış Alper Yılmaz (p) ve 83. dakikada ise Lucas Torreira kaydetti. Sarı-kırmızılılarda 54. dakikada Osimhen ve 56'da Lucas Torreira'nın attığı goller, ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

        Sarı-lacivertlilerde 14. dakikada Anderson Talisca, penaltı atışından yararlanamadı. Ayrıca Brezilyalı file bekçisi Ederson, 62. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Galatasaray, 74 puana yükselerek ezeli rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Ligde 4 maç sonra kaybeden F.Bahçe ise 67 puanda kaldı.

        Ligin 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Rams Başakşehir'i ağırlayacak.

        DERBİDE SKOR 3-0 OLDU!

        83' Mert Günok'un büyük hatası sonucu fırsatı değerlendiren Lucas Torreira, farkı 3'e çıkardı.

        GALATASARAY'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ!

        82' Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz ve Ismael Jakobs çıktı. Yerlerine Mauro Icardi, İlkay Gündoğan ve Eren Elmalı girdi.

        FENERBAHÇE'DE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ!

        71' Fenerbahçe'de Dorgeles Nene çıktı, Anthony Musaba girdi.

        GALATASARAY'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ!

        68' Yunus Akgün'ün yerine Noa Lang oyuna dahil oldu.

        GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI!

        67' GOOOLLL! Penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

        FENERBAHÇE'DE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ!

        65' Ederson'un kırmızı kart görmesi sonucu Mert Günok, Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.

        Aynı dakikada İsmail Yüksek de Kerem Aktürkoğlu yerine oyuna girdi.

        FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI!

        62' Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        G.SARAY'IN GOLLERİ OFSAYTA TAKILDI!

        56' Lucas Torreira'nın attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

        54' Victor Osimhen'in attığı gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

        YUNUS AKGÜN SARI KART GÖRDÜ!

        41' Galatasaray'da Yunus Akgün sarı kart gördü.

        GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!

        40' GOOOLLL! Galatasaray Victor Osimhen'in golüyle dev derbide 1-0 öne geçti.

        ARCHIE BROWN, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

        23' Fenerbahçe'de Ederson ve Archie Brown sarı kart gördü. İngiliz sol bek, 32. haftada oynanacak Rams Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

        GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

        21' Galatasaray, Leroy Sane'nin yerde kalması sonucu penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol, oyunu devam ettirdi.

        FENERBAHÇE PENALTI KAÇIRDI

        11' Davinson'un Cherif'e yaptığı faul sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı dışarı yolladı.

        UĞURCAN ÇAKIR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

        5' Uğurcan Çakır ve Jayden Oosterwolde, sarı kart gördü. Sarı kart gören Uğurcan Çakır, 32. haftada oynanacak Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

        DERBİDE İLK DÜDÜK ÇALDI

        1' Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk düdük çaldı.

        DERBİDE 11'LER BELLİ OLDU

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Barış Alper, Yunus, Osimhen.

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.

        FENERBAHÇE DERBİ İÇİN STADYUMA ULAŞTI

        Fenerbahçe kafilesi, kamp yaptığı Can Bartu Tesisleri'nden çıkıp, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma ulaştı. Kanarya yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park'a giriş yaptı.

        FENERBAHÇE TARAFTARI RAMS PARK'A ULAŞTI

        Saat 15.00'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan taraftarlar bilet kontrolünün ardından otobüslere bindi. Fenerbahçe yönetimi de deplasmanda takımlarını takip edecek taraftarlara jest yaparak çubuklu forma hediye etti. Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma hareket etti. Fenerbahçe taraftarını taşıyan 45 otobüs stada ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında geçiş yapan sarı-lacivertli taraftarlar beste ve tezahüratlarla tribünlere giriş yaptı.

        HT SPOR DERBİ ÖZEL YAYINI

        Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı öncesi HT Spor YouTube kanalında yayınlanan Derbi Özel programını HT Spor sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

        DERBİNİN VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY OLDU

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

        LİGDE SON 33 İÇ SAHA MAÇINI KAYBETMEDİ

        Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

        ASLANTEPE'DEKİ SON 10 MAÇTA F.BAHÇE ÜSTÜN

        Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin, RAMS Park'ta oynanan son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL DERBİ 11'İ

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail, Nene (Asensio), Kerem, Talisca

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL DERBİ 11'İ

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Osimhen

        ASENSIO DÖNÜYOR

        Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.

        Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

        TEK EKSİK EDSON ALVAREZ

        Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

        LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

        Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (30) takip etti.

        OSIMHEN FORMA GİYECEK

        Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

        Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

        Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

        G.SARAY MİLLİ ARADAN İYİ DÖNMEDİ

        Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.

        Galatasaray'ın milli aradan sonra ligde çıktığı 4. maç deplasmandaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakası oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

        Galatasaray, 5. resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile sahasında yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

        G.SARAY'DA 1, F.BAHÇE'DE 7 İSİM SINIRDA

        Derbi öncesi Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.

        Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu akşamki müsabakada da cezalandırılması durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

        Fenerbahçe'de ise 7 isim sarı kart ceza sınırında... Sarı-lacivertlilerde Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert Müldür, Kerem ve Guendouzi kart görmeleri halinde 32. haftadaki Başakşehir mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

        BU SEZON 3. KARŞILAŞMA

        İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.

        Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.

        İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı. Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda ikili averajda avantaj sağlayacak.

        SÜPER LİG'DE DEV DERBİ

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

        Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

        Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

        twitter
