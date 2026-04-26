        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj: "Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız" | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj: "Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız"

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakere süreci devam ederken yaptığı açıklamada diyaloğa her zaman hazır olduklarını ancak teslim olmaya zorlama girişimlerinin başarısız olacağını vurguladı

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 11:39 Güncelleme:
        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyaloğa her zaman hazır olduklarını ancak ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

        İran resmi ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Tahran'daki acil hizmetler merkezini ziyaretinde açıklama yaptı.

        Uluslararası sistemdeki "çifte standartları" eleştiren Pezeşkiyan, herhangi bir ülkeye yapılan askeri saldırının "evrensel olarak kabul görmüş" ilkelere aykırı olduğunu ve ABD-İsrail'in İran'a açtığı savaşın da hukuksuz olduğunu vurguladı.

        ABD-İsrail'in saldırılarında sivillerin ve sivil merkezlerin de hedef alındığına işaret eden İran Cumhurbaşkanı, "Sivilleri, önde gelen kişileri, çocukları hedef almanın, okullar ve hastaneler dahil olmak üzere hayati merkezleri tahrip etmenin uluslararası hukuk ve insani ilkeler çerçevesinde ne gibi bir gerekçesi olabilir?" sorusunu yöneltti.

        İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail'in saldırılarına rağmen İran'ın "ilkeli" duruşundan taviz vermediğini söyleyerek şunları kaydetti:

        "İran savaş ve istikrarsızlık arayışında değildir ve her zaman farklı ülkelerle diyalog ve yapıcı etkileşimi vurgulamıştır. Buna karşılık ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimleri de başarısızlığa mahkumdur. İran milleti asla böyle bir yaklaşımı kabul etmeyecektir."

