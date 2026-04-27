        Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

        Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

        Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı. Diğer yandan Gülistan Doku'nun cansız bedeninin bulunması için arama ve tarama çalışmaları devam ediyor.

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 09:46
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

        Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Emniyet Müdürü, Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldı.

        NEDEN ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÇAĞIRDI?

        Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Tuncay Sonel'in de arasında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

        Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürüyor.

        Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki adli süreç Erzurum'da yürütülüyor.

        ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve Ankara'dan gelen JAK ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bulunması için arama çalışmalarına devam ediyor.

        REKLAM

        Gülistan Doku’nun cansız bedenini bulunması için başlatılan çalışmalar Tunceli’nin farklı noktalarında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapılıyor. Tunceli’nin farklı noktalarında devam eden arama çalışmalarına Jandarma Suçluları Arama Timi (JASAT) ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de katılıyor.

        Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda arama yapıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

        YILMAZ DELEN İFADEYE ÇAĞRILDI

        Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü, Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı.

        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüm!

        Amasya'da, akrabalarının taziye ziyaretinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada, annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç Özarslan, TIR'ın altında kalıp yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

