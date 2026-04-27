Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldı.

NEDEN ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÇAĞIRDI? Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Tuncay Sonel'in de arasında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürüyor. Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki adli süreç Erzurum'da yürütülüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve Ankara'dan gelen JAK ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bulunması için arama çalışmalarına devam ediyor.

REKLAM

Gülistan Doku’nun cansız bedenini bulunması için başlatılan çalışmalar Tunceli’nin farklı noktalarında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapılıyor. Tunceli’nin farklı noktalarında devam eden arama çalışmalarına Jandarma Suçluları Arama Timi (JASAT) ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de katılıyor.

Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda arama yapıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

YILMAZ DELEN İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü, Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı.