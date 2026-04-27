        Haberler Magazin Seda Sayan yapay zekâyı gerçek sandı - Magazin haberleri

        Seda Sayan yapay zekâyı gerçek sandı

        Yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan bir görseli gerçek zanneden Seda Sayan, sosyal medyanın diline düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 15:27 Güncelleme:
        Yapay zekâyı gerçek sandı

        Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, bu kez dijital dünyanın azizliğine uğradı. Şarkıcı, yapay zekâ ile oluşturulan bir görseli gerçek zannedip profilinde yayımladı.

        'EUPHORIA' OYUNCULARINI TÜRK HAYRANI SANDI

        Görselde ise 'Euphoria' dizisinin oyuncularının yer aldığı bir görsel bulunuyor. Yapay zekâ ile oluşturulan bu karede, Hollywood yıldızlarının bir sınıf ortamında televizyona bakarak Seda Sayan'a asker selamı verdiği görülüyor.

        Görselin kurgu olduğunu fark etmeyen Seda Sayan, söz konusu kareyi "Yaaa ben sizi yerim" notuyla paylaştı. Görselin kısa sürede yayılmasıyla birlikte hayranları ve sosyal medya kullanıcıları durumu fark etmekte gecikmedi.

        Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Bizim geri kalmışlık..." şeklinde yorum yaparken, bazıları da yapay zekâ ile üretilen içeriklerin ayırt edilmesinin zorlaştığına dikkat çekti.

