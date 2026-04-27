Seda Sayan yapay zekâyı gerçek sandı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, bu kez dijital dünyanın azizliğine uğradı. Şarkıcı, yapay zekâ ile oluşturulan bir görseli gerçek zannedip profilinde yayımladı.

'EUPHORIA' OYUNCULARINI TÜRK HAYRANI SANDI

Görselde ise 'Euphoria' dizisinin oyuncularının yer aldığı bir görsel bulunuyor. Yapay zekâ ile oluşturulan bu karede, Hollywood yıldızlarının bir sınıf ortamında televizyona bakarak Seda Sayan'a asker selamı verdiği görülüyor.

Görselin kurgu olduğunu fark etmeyen Seda Sayan, söz konusu kareyi "Yaaa ben sizi yerim" notuyla paylaştı. Görselin kısa sürede yayılmasıyla birlikte hayranları ve sosyal medya kullanıcıları durumu fark etmekte gecikmedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Bizim geri kalmışlık..." şeklinde yorum yaparken, bazıları da yapay zekâ ile üretilen içeriklerin ayırt edilmesinin zorlaştığına dikkat çekti.