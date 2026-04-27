Eski hakemler Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki pozisyonları değerlendirdi: Penaltı var mı, kart doğru mu?

"NET PENALTI"

22. dakikada Leroy Sane yerde kaldı, devam kararı verildi ve Fenerbahçeli iki oyuncu sarı kart gördü.

Bahattin Duran: Hakem görememiş ama görebileceği yerde olmalı. Nene dikkatli olmaya çalıştı ama ayağıyla ve diziyle dokundu. Bence bu hareket net penaltı. Bariz gol şansını engelleme olduğu için Nene sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Penaltı konusunda şüphem yok, bu bir penaltı. Hakem doğru yere gidemediği için değerlendiremedi. Nene'nin de sarı kart görmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Net penaltı.