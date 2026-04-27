        Haberler Dünya Amerika Trump: Ben pedofili değilim | Dış Haberler

        Trump: Ben pedofili değilim

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki iddialara ilişkin, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 04:06 Güncelleme:
        "Ben pedofili değilim"
        Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.

        Sunucunun, Allen tarafından yazılan, "tecavüzcü, pedofili" gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine ABD Başkanı Trump​​​​​​​, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." dedi.

        AA'da yer alan habere göre; Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.

        Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.

        Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." ifadelerini kullandı.

        Program sunucusu, röportajın bir bölümünde zanlı Allen'in notlarında yer alan "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim." ifadelerine yer vermişti.

