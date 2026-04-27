Su bozulur mu? Pet şişelerin üzerinde yer alan son kullanma tarihi ne anlama geliyor?
Market raflarında yer alan şişe sularının üzerinde yazan tarihler, çoğu kişinin aklında aynı soruyu uyandırıyor: "Su bozulur mu?" Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı sanılandan daha farklı. Çünkü suyun kendisi değil, onu çevreleyen koşullar belirleyici.
Bilimsel açıdan bakıldığında su, klasik anlamda bozulabilen bir gıda değil. Bunun temel nedeni, yapısında mikroorganizmaların çoğalmasını sağlayacak bir ortam bulunmaması.
Gıdaların bozulmasına yol açan bakteriler genellikle şeker, protein veya yağ gibi besin kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Ancak saf su bu tür besin öğelerini içermediği için bakteriler için uygun bir yaşam alanı oluşturmuyor. Bu nedenle su, süt ya da meyve suyu gibi zamanla çürüyen bir yapıya sahip değil.
Öte yandan su, kimyasal olarak da oldukça kararlı bir bileşik. Bu da zamanla kendiliğinden parçalanmasını ya da farklı bir maddeye dönüşmesini engelliyor. Uzmanlara göre bu yüzden suyun raf ömrünü belirleyen şey içeriğinden çok saklama koşulları ve temas ettiği yüzeyler oluyor.
Peki şişelerdeki tarih ne anlama geliyor?
Şişelenmiş suların üzerinde yer alan tarih, çoğu zaman sanıldığı gibi suyun “bozulma tarihi” değil.
Bu tarih daha çok ambalajın ve ürünün en iyi kalitede kalacağı süreyi ifade ediyor.
Plastik şişeler zamanla yapısal olarak zayıflayabiliyor. Özellikle güneş ışığı, sıcaklık ve uzun süreli depolama bu süreci hızlandırıyor. Bu durumda şişeden suya bazı maddelerin geçme ihtimali oluşabiliyor ya da suyun tadı ve kokusu değişebiliyor.
Bu nedenle üreticiler genellikle şişelere 1 ila 2 yıl arasında değişen bir süre koyarak, ürünün en iyi koşullarda tüketilmesini öneriyor.
Her ülkede şişe suyunda son kullanma tarihi yok
Şişe sularının üzerindeki tarih uygulaması dünya genelinde de standart değil. Örneğin ABD’de, U.S. Food and Drug Administration (FDA), şişelenmiş sular için son kullanma tarihi belirtilmesini zorunlu tutmuyor.
Kuruma göre uygun koşullarda saklanan şişe suyu uzun süre güvenli kalabiliyor. Bu nedenle bazı ülkelerde şişe sularında tarih yer almazken, bazı üreticiler tüketiciye kalite güvencesi sunmak amacıyla bu bilgiyi gönüllü olarak ekliyor.
Bu durum, şişe üzerindeki tarihin “kesin bir son” değil, daha çok önerilen tüketim süresi olduğunu gösteriyor.
Su bozulmaz ama içilemez hale gelebilir
Uzmanların sıkça vurguladığı bu ifade, suyun kimyasal olarak değişmese bile bazı koşullarda sağlıklı tüketim için uygun olmayabileceğini anlatıyor.
Örneğin:
Şişe açıldıktan sonra su, hava ve temas yoluyla mikroorganizmalarla kirlenebilir,
Sıcak ortamda bekleyen plastik şişelerde kimyasal geçiş riski artabilir,
Uzun süre uygunsuz koşullarda saklanan suların tadı ve kokusu değişebilir.
Bu gibi durumlarda su hâlâ kimyasal olarak aynı kalır. Ancak hijyen ve kalite açısından içilebilir özelliğini kaybedebilir.
Tarihi geçmiş su içilir mi?
Uzmanlara göre şişe suyunun üzerinde yazan tarih geçtiğinde suyun bir anda “zehirli” hale gelmesi söz konusu değil. Çünkü suyun kendisi bozulmadığı için, tarih geçmesi doğrudan bir zehirlenme riski yaratmaz.
Ancak bu durum suyun tamamen güvenli olduğu anlamına da gelmiyor. Özellikle uzun süre beklemiş ya da uygun koşullarda saklanmamış şişelerde bazı riskler ortaya çıkabiliyor:
Plastik şişeden suya kimyasal maddeler geçebilir,
Şişe daha önce açılmışsa mikroorganizma oluşabilir,
Tat ve koku değişimi, suyun kalitesinin düştüğünü gösterebilir.
Bu nedenle uzmanlar, tarihi geçmiş bir suyun nasıl saklandığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Serin ve güneş görmeyen bir ortamda, kapalı halde saklanan bir şişe su genellikle ciddi bir sağlık riski oluşturmaz.
Ancak şişe uzun süre sıcakta kalmışsa, güneş ışığına maruz kalmışsa ya da açılmışsa, bu suyun tüketilmemesi öneriliyor.
Kısacası:
Tarihi geçmiş su çoğu durumda zehirlemez, ancak her koşulda güvenli olduğu da söylenemez. Bu yüzden riskli görülen durumlarda tüketmek yerine yenisini tercih etmek daha sağlıklı bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.
Damacana ve açılmış sulara dikkat
Uzmanlar özellikle büyük ambalajlı sular konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Damacana sular açıldıktan sonra genellikle birkaç gün içinde tüketilmeli
Uzun süre bekleyen açık sular, bakteri oluşumu açısından risk taşıyabilir
Musluk suyu da kapalı bir kapta saklandığında uzun süre dayanabilir, ancak hijyen koşulları belirleyici olur.
Bu nedenle suyun türünden çok, nasıl saklandığı önem kazanıyor.
Doğru saklama koşulları neden önemli?
Uzmanlara göre suyun güvenli şekilde tüketilmesi için basit ama kritik kurallar var:
Güneş ışığından uzak tutmak,
Serin ve kuru ortamda saklamak,
Kimyasal maddelerle temas ettirmemek,
Açıldıktan sonra uzun süre bekletmemek.
Bu koşullar sağlandığında şişelenmiş su, uzun süre güvenli şekilde tüketilebiliyor.
Haber kaynak: Minnesota Department of Health, U.S. Food and Drug Administration (FDA), HowStuffWorks, Parallel Products
