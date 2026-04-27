Su bozulur mu? Pet şişelerin üzerinde yer alan son kullanma tarihi ne anlama geliyor?

Peki şişelerdeki tarih ne anlama geliyor?

Şişelenmiş suların üzerinde yer alan tarih, çoğu zaman sanıldığı gibi suyun “bozulma tarihi” değil.

Bu tarih daha çok ambalajın ve ürünün en iyi kalitede kalacağı süreyi ifade ediyor.

Plastik şişeler zamanla yapısal olarak zayıflayabiliyor. Özellikle güneş ışığı, sıcaklık ve uzun süreli depolama bu süreci hızlandırıyor. Bu durumda şişeden suya bazı maddelerin geçme ihtimali oluşabiliyor ya da suyun tadı ve kokusu değişebiliyor.

Bu nedenle üreticiler genellikle şişelere 1 ila 2 yıl arasında değişen bir süre koyarak, ürünün en iyi koşullarda tüketilmesini öneriyor.

