Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!

        Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek zirvede farkı 7 puana çıkardı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, dev galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 23:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "MAÇ BAŞINDAN SONUNA KADAR ÇOK İSTEDİK"

        Bu bizim yapımızda olan bir şey, hep söylüyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, iç saha maçlarında... Tek maça odaklandığımızda bizim için çok farklı bir şey oluyor. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi götürmek çok zor. Bu hafta tek maça odaklanınca... Kupa maçı tabii ki vardı ama tüm 11'i değiştirmiştim. O yüzden hep önde oynadık. 1-0 sonrası 2. yarıya başlarken de önde oynamak istedik. Bu hatayı Kadıköy'de yapmıştık ilk yarı. Sizin de eksik olmanız, koruma duygusu yaratıyor ama maç başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi.

        "DAHA ŞAMPİYON OLMADIK"

        Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık. Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz.

        "ÇOK BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK"

        Birinci beklentimiz, 3 orta saha bekliyordum. 3 orta saha beklentim vardı Fenerbahçe'den. 4-2-3-1, Talisca'nın ikinci forvet gibi olduğu sistemle oynadılar. Oyun kurmamız çok rahat oldu. Topa rahat sahip olduk. Geçiş oyununu biliyorduk. Her pozisyonda uzun top denediler. Penaltı pozisyonunda kontra presi kırdılar ve araya 1 top yedik. Baskımızı her zaman gösterdik onun dışında. Rakibimiz çok iyi tanıyoruz. Mental olarak da fiziksel olarak da çok büyük üstünlük kurduk.

        "ASLOLAN G.SARAY'IN BAŞARISI"

        Çok zor bu kadar oyuncu... Kadroyu da daha geniş tutuyorsunuz Şampiyonlar Ligi olunca. Hepsini mutlu etmek zor ama hepsini oynatmaya çalıştık. Hakkaniyetli olmaya çalışıyorum. Puan kaybı da yaşadık ama yapmak zorundaydık. Kupada elendik ama rotasyonu her zaman yapmamız gerekirdi. 3 kulvarda gidince herkesi oynatmak gerekiyor. Ben oyunculardan biriyim, bir yerde arkadaşım, kardeşim onlara. Onlara değer veriyorum. Onlar da çok emek veriyor. Ben de maksimum oranda onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İdare etmek çok zor. Hepsi oynamak istiyor. O yarış da herkes için devam ediyor. Aslolan Galatasaray'ın başarısı. Bizim taraftarımız başka şeye izin vermiyor zaten.

        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 24 Nisan 2026 (Beşiktaş Türkiye Kupasında Yarı Finalde)

        Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında yarı finale yükseldi. Siyah beyazlılar yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor kupada yarı finalde. Fırtına yarı finalde Gençlerbirliği'nin rakibi oldu. Dev derbi öncesi hakem gerilimi. Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu.  Spor Bülteni'nde Selen Gü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı