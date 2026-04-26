Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Torreira'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 34 maça çıkaran sarı-kırmızılılar üst üste 4, toplamda 26'ncı şampiyonluk için dev bir adım attı. Galatasaraylı futbolcular maç sonu derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı.
Ligin geride kalan bölümünde 71 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
SON 3 HAFTAYA BÜYÜK AVANTAJLA GİRDİ
Haftaya takipçileri Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un ise 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, derbide sarı-lacivertlileri yenerek puan farkını 7'ye taşıdı. Galatasaray, maç fazlasıyla Karadeniz temsilcisiyle farkı ise 9'a çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 mücadelede 4 puan alması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
İKİLİ AVERAJ GALATASARAY'DA
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon rakibi karşısında ikili averajda üstünlük yakaladı.
Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, sahasındaki maçı 3-0 kazandı. "Cimbom" sezon sonunda oluşacak muhtemel puan eşitliği durumunda rakibinin önünde yer alacak.
F.BAHÇE'Yİ RAMS PARK'TA 2 MAÇ SONRA YENDİ
Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı sahasında 2 maç sonra kazandı.
Tarihi rekabette sahasındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sırasıyla 1 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Bu sezon Fenerbahçe ile yaptığı 3. maçta ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, sahasındaki kazanamama serisini sonlandırdı.
LİGDE SON 34 İÇ SAHA MAÇINI KAYBETMEDİ!
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 27. galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.
OSIMHEN SON 10 LİG MAÇININ 9'UNDA GOL ATTI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 20. golünü derbide attı.
Bu sezon Süper Lig'deki 20. maçına çıkan Osimhen, 40. dakikada fileleri havalandırarak gol sayısını 13'e taşıdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı. Bu süreçte 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde gol atamayan Osimhen, takımının şampiyonluk yolundaki en önemli kozu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 müsabakada 7 golü bulunan yıldız santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçı boş geçti.
BARIŞ ALPER 12. GOLÜNÜ KAYDETTİ
Sarı-kırmızılı ekibin milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlardaki 12. golünü attı.
Kariyerinin en skorer ikinci sezonunu geçiren 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 67. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı. Bu sezonki 28. Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 8. kez gol sevinci yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Turkcell Süper Kupa'da birer golü bulunan milli yıldız, toplamda 12 gole ulaştı.
TORREIRA 4. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI
Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezon resmi maçlardaki 4. golünü kaydetti.
Bu sezon 44. resmi maçına Fenerbahçe derbisinde çıkan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti. Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunan Torreira, toplam gol sayısını 4'e çıkardı.
MAÇ SONU ÜÇLÜSÜ ICARDI'DEN
Galatasaraylı futbolcular, alınan galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Geçen maçlarda galibiyetten sonra ultrAslan'ın bulunduğu tribüne giden futbolcular, bu kez orta yuvarlakta çocukların da katılımıyla el ele tutuştu. Santra noktasına geçen Mauro Icardi, galibiyet üçlüsünü başlatan isim oldu.
Daha sonra sahada kalmaya devam eden Galatasaraylı futbolcular, çalan şarkılarla galibiyeti doyasıya kutladı.
Kuzey tribünün olduğu bölüme de giden sarı-kırmızılı futbolcular kol kola girerek, burada da taraftarlarla birlikte marşlar söyledi.
Öte yandan stattaki barkovizyonlardan da ağlayan Kanarya görselleri gösterildi.