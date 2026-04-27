Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

Türkiye’yi kahreden 6 Şubat depremleri üzerine çalışmalar yapan uzmanlar yeni kritik bilgilere ulaştı. Geophysical Journal International dergisinin Mart 2026 sayısında yayınlanan çalışmada; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof.Dr.Erhan Altunel, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Yıldırım ve ABD Pasifik Gaz ve Electrik Şirketi’nden Doç.Dr. Özgür Kozacı, “6 Şubat depreminin Türkoğlu'ndaki yol ayrımında kırılması: Kırılma yayılımı için en az dirençli yol örneği” adlı bir çalışmaya imza attı. Makalede ise meydana gelen depremlerde Amanos Dağları’nın rolüne dikkat çekildi.

Buna göre deprem, Türkoğlu bölgesine ulaştığında iki seçenekle karşı karşıya kaldı: Amanos Dağları üzerinden İskenderun yönüne ilerlemek ya da Karasu Vadisi boyunca Hatay-Amik Ovası’na doğru devam etmek. Yapılan incelemeler, depremin Karasu Vadisi’ni tercih ettiğini gösterdi.

Çalışmaya göre bu tercihin nedeni, iki bölgenin yer kabuğu özelliklerindeki farktan kaynaklanıyor. Amanos Dağları, kalın ve sağlam kaya yapısıyla yüksek direnç gösterirken, Karasu Vadisi daha ince, çatlaklı ve zayıf bir yapıya sahip. Bu nedenle deprem enerjisi, kırılması daha kolay olan Karasu hattı boyunca ilerledi.

Ancak araştırmanın en dikkat çekici sonucu, depremin tercih etmediği Amanos hattıyla ilgili. Türkoğlu ile Osmaniye arasındaki bu fay segmentinde yaklaşık bin 500 yıldır büyük bir deprem meydana gelmediği ve bu süreçte önemli miktarda enerji biriktiği belirtildi.

Çalışmada, yıllık hareket hızına göre bu hatta yaklaşık 7 metrelik bir gerilim birikimi oluştuğu ve 2023 depreminin de bu bölgeye ek stres yüklediği ifade edildi. Bu durum, söz konusu hatta 7 büyüklüğünden daha büyük bir deprem ihtimalini artırıyor.

Çalışmada, özellikle İskenderun Körfezi çevresi, Adana ve çevresindeki yerleşim alanları için dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, bölge için acil hazırlık ve önlem alma uyarısında da bulunuldu. Araştırma, depremlerin sadece fay hatlarının konumuna değil, aynı zamanda yer kabuğunun yapısal özelliklerine göre de yön değiştirebildiğini bir kez daha ortaya koydu.