        Haberler Objektife Takılanlar Aleyna Tilki: Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu

        Aleyna Tilki: Eski Aleyna'yı öldürdüm

        Aleyna Tilki, geçirdiği dönüşüm sürecini 'doğum sancısı' olarak tanımlayarak, "Eski Aleyna Tilki'yi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kendimi kariyere bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum" dedi

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 11:35
        "Eski Aleyna'yı öldürdüm"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Aleyna Tilki, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, hem konserlerine yeniden başladığını hem de müzik kariyerindeki 10'uncu yılını kutladığını belirtti.

        "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Uzun zamandır sahnede değildim. Yavaş yavaş konserlerime başlıyorum. Aynı zamanda 10'uncu yılım ve bunu kutladığım bir dönem olacak" diyen Tilki, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını dile getirdi.

        "KİMSENİN BENDEN DUYMAYI BEKLEDİĞİ ŞEYLERİ SÖYLEMİYORUM"

        Şarkıcı, yıllar içinde değişen imajına da dikkat çekti. Evdeki haliyle sahnedeki persona arasında büyük fark oluştuğunu söyleyen Tilki, artık beklentilere göre hareket etmediğinin altını çizdi. Tilki, "Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına malzeme de vermiyorum. Çünkü insanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "KARİYERİME BUGÜN BAŞLAMIŞ BİR SANATÇI GİBİ HİSSEDİYORUM"

        Geçirdiği dönüşüm sürecini "doğum sancısı" olarak tanımlayan Tilki, eski imajıyla bilinçli şekilde vedalaştığını ifade etti. Şarkıcı, "Eski Aleyna Tilki'yi kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kendimi kariyere bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum" dedi.

        "ŞARKILARIMDAN ÇOK NE GİYDİĞİM KONUŞULUYORDU"

        Tilki, geçmişte daha çok tarzı ve çıkışlarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu da açıkça dile getirdi. Şarkıcı, "Şarkılarımdan çok ne giydiğim, ne söylediğim konuşuluyordu. Şimdi daha uslu ama daha özgürüm. Daha az yargılandığım bir dönemdeyim" ifadelerini kullandı.

        Aleyna Tilki, son olarak "Başarı benim için sayı değil. İnsanlara kalpten dokunabilmek. Bu 10 yılda çok güzel insanlar biriktirdiğimi gördüm" diye konuştu.

