        Haberler Yaşam Ayasofya-i Kebir Camii'nin kuzeydoğu minaresinde restorasyon tamamlandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce sürdürülen Ayasofya-i Kebir Camii ikinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında kuzeydoğu minaresine yönelik uygulamalar tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 14:49
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama

        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Camii'nin minaresinde yürütülen çalışmaların ardından iskele sökümü bitirilerek süreç sonuçlandırıldı.

        Tarihi süreç içerisinde farklı dönemlerde inşa ve yeniden yapım evrelerinden geçen minarenin, son haliyle 16. yüzyılda Sultan II. Selim döneminde şekillendiği biliniyor.

        65 metre yüksekliğindeki yapı, kaide, pabuç, gövde, şerefe, petek ve külah bölümlerinden oluşuyor.

        2024 yılında başlatılan restorasyon sürecinde sayısal analizlerle minarenin deprem dayanımının yetersiz olduğu belirlendi. Bu doğrultuda Bilim Heyeti kararıyla petek, şerefe ve mukarnas bölümleri ile gövdenin üst kısmında kısmi söküm ve yeniden yapım, alt bölümlerde ise yerinde güçlendirme uygulamalarına geçildi.

        REKLAM

        Uygulama öncesinde minarede detaylı belgeleme, analitik rölöve, malzeme ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

        Söküm işlemleri, her aşaması kayıt altına alınarak üstten alta doğru kontrollü biçimde yürütüldü. Bu kapsamda 411 adet taş ile 26 sıra basamak dikkatle sökülerek sınıflandırıldı.

        ONARIM VE GÜÇLENDİRME YAPILDI

        Restorasyon sürecinde özgün malzemenin korunması esas alındı. Yeniden kullanılabilir taşlar titizlikle değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan yeni taşlar, Edirne Süloğlu taş ocaklarından temin edilerek Bilim Heyeti onayıyla kullanıldı.

        Hasarlı taşlarda çürütme ve tümleme işlemleri uygulanırken, yüzeylerde gerekli noktalarda onarım ve güçlendirme müdahaleleri gerçekleştirildi.

        Söküm yapılmayan bölümlerde temizlik ve yüzey onarımları gerçekleştirilirken, yapının genelinde hem yatay hem düşey doğrultuda paslanmaz çelik elemanlarla güçlendirme sağlandı. Yeniden örülen bölümler ile mevcut yapı arasında bütüncül bir statik denge kuruldu.

        REKLAM

        KÜLAH VE ALEM ASLINA UYGUN YENİLENDİ

        Külah bölümünde yer alan ahşap elemanlar konservasyon işlemlerinden geçirilerek yeniden kullanıma hazır hale getirildi.

        Kurşun kaplamalar yenilenirken, bakır alem onarılarak altın varakla kaplandı ve yerine monte edildi.

        Paratoner montajı yapılarak güvenli hale getirildi. Tüm çalışmalar, Bilim Heyeti gözetiminde, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde ve alanında uzman ekipler tarafından yürütüldü.

        Tamamlanan çalışmalarla Ayasofya-i Kebir Camii'nin kuzeydoğu minaresi hem özgün kimliğini koruyacak şekilde ihya edildi hem de günümüz şartlarına uygun biçimde deprem güvenliğine kavuşturuldu.

