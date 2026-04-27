Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 2006 yılında Eskişehir'de kaybolmuştu... Tekrar açılan dosyada 12 gözaltı!

        2006 yılında Eskişehir’de kaybolmuştu... Tekrar açılan dosyada 12 gözaltı!

        Eskişehir'de 2006 yılında kaybolan Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle JASAT'ın 3 yıl önce yeniden açtığı soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı. Adli emanette bulunan tüfek dipçiğinde Karakuş'a ait DNA bulunmasının ardından operasyon düzenlendi. Ablası Semra Dönmez, "Artık bir mezarı olsun istiyoruz" diyerek faillerin cezalandırılmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 yıllık dosya yeniden açıldı

        Eskişehir'de 2006 yılında kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan Hamdi Karakuş’un öldürüldüğü şüphesiyle 3 yıl önce JASAT dedektiflerince yeniden başlatılan soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı. Karakuş'un ablası Semra Dönmez (59), "Artık bir mezarı olsun istiyoruz" dedi.

        AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

        DHA'daki habere göre olay; Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana geldi. 1 çocuk babası Hamdi Karakuş, 1 Nisan 2006 yılında kayboldu. Kendisinden haber alamayan Karakuş’un ailesi, cinayet şüphesiyle jandarmaya ihbarda bulundu.

        SORUŞTURMA TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

        Başlatılan soruşturmalar, Karakuş'un akıbetinin belirlenememesi nedeniyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

        DOSYA YENİDEN ELE ALINDI

        Karakuş’un dosyası, Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada yeniden ele alındı.

        3 YIL ÖNCE DOSYA TEKRAR AÇILDI

        JASAT bünyesinde kurulan özel ekip, 3 yıl önce dosyayı yeniden açtı.

        TÜFEK DİPÇİĞİNDE DNA'SINA RASTLANDI

        İncelemede, Karakuş’un kaybolmadan önce husumetli olduğu kişilerle yaşadığı darp olayları irdelendi.

        2006'da husumetli kişilerle olan kavga sonucu ele geçirilen ve adli emanette bulunan bir tüfek dipçiğinde kayıp Hamdi Karakuş'un DNA’sına rastlandı.

        12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Bunun üzerine yoğunlaşan JASAT ekipleri, yeni deliller doğrultusunda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

        KARDEŞİ, AĞABEYİNİN KAÇIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Hamdi Karakuş'un kardeşi Semra Dönmez, ağabeyinin kaybolmadan önce şüpheliler tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

        "KÖPRÜ ALTINA ATILDI"

        Şüphelilerin, 2005 yılında ağabeyini kaçırmak için kendilerini jandarma olarak tanıttıklarını kaydeden Dönmez, "Abim 2005'te bir kaçırıldı, dövüldü. Sonra Ankara, Mamak tarafında köprü altına atıldı. Kendi imkanlarıyla oradan kurtulup, köye geldi.

        Husumetli olan insanlar tarafından 1 Nisan 2006'da tekrar kaçırılıyor ve ondan sonra biz haber alamıyoruz. Kendisinden haber alamadık. Köydeyken bunlarla tekrar bir tartışma yaşanmış, o nedenle kaçırıldığını duyduk.

        Artık bir mezarı olsun istiyoruz. Evdeki yaşlı annem, 90 yaşında her gün dua eder, ağlar. ‘Oğlumun bir mezarı yok’ der. Bugün gözaltına alınan kişiler inşallah cezasını çeker. Artık ortaya çıkmasını çok istiyoruz. Bir mezarı olsun istiyoruz.

        Cumhuriyet savcısı ve JASAT'a çok teşekkürler ederiz. Dosyayı yeniden açtılar ve 3 yıldır mücadele ettiler. Bu duruma bu şekilde onlar getirdi. Failler gözaltına alındı. İnşallah cezasını çekerler" diye konuştu.

        "BİRÇOK KEZ GİRİŞİMDE BULUNULDU"

        Kayıp Hamdi Karakuş’un ailesinin avukatı Doğancan Çıra da yeni bulgular ışığında adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi. Gözaltına alınan şüphelilerin halen işlemlerinin sürdüğünü belirten Çıra, "Müvekkilin abisi Hamdi Karakuş 20 yıldır kayıp, haber alınamıyor. Bununla alakalı müvekkil, abisinin bulunması için 20 yıl boyunca birçok kez girişimde bulunmuş.

        Birçok merciye müracaat etmiş. Soruşturmalar takipsizlikle kapanmış. Yaklaşık 3 yıldır Sayın Cumhuriyet Savcımızın talimatıyla çalışan JASAT ekipleri bir çalışma yürüttüler. 2006'da husumetli kişilerle olan kavga neticesinde bir tüfek dipçiği bulunuyor. Bu tüfek dipçiği de o dönemde JASAT ekibi tarafından emanet alınmış.

        Tüfek dipçiğindeki DNA'nın müvekkilin abisine, Hamdi Karakuş’a ait olduğu tespit edildi. Biz müvekkiller adına haklı hukuk mücadelemize devam ettireceğiz. Faillerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Türk yargısına güveniyoruz. Takdir yüce Türk yargısında olacak" dedi.

        "ÇOCUĞUNUN MEZARINI İSTİYOR"

        Öte kayıp olarak aranan Hamdi Karakuş'un annesinin 90 yaşında olduğunu hatırlatan Çıra, "20 yıldır kayıp olan çocuğunun mezarını istiyor. Bu bağlamda 12 kişi gözaltına alındı. Şu anda gözaltındalar" dedi.

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
