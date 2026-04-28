Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor! İşte Papua Yeni Gine'nin çok dilli ilginç kültürü

Ancak yüzlerce dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Modernleşme, şehirleşme ve ortak dillerin giderek baskın hale gelmesi nedeniyle Papua Yeni Gine’deki birçok küçük dil yok olma riskiyle karşı karşıya. Özellikle genç kuşakların eğitim, iş ve şehir yaşamında daha kullanışlı olduğu için Tok Pisin ve İngilizceye yönelmesi, bazı yerel dillerin çocuklara aktarılmamasına yol açıyor. Konuşur sayısı yalnızca birkaç düzine kişiye kadar düşen diller de bulunuyor. Dilbilimcilere göre her kaybolan dil, yalnızca kelimelerin değil; o dili konuşan topluluğun tarihinin, geleneklerinin, sözlü anlatılarının ve dünyayı algılama biçiminin de yok olması anlamına geliyor.

Haber kaynak: Ethnologue – Papua New Guinea Languages, Our World in Data – Papua New Guinea Has More Living Languages Than Any Other Country, James Cook Univercity, Lowy Institute – Learning the Lessons of Language

