İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya metreler kala karaya oturdu
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşadığı öğrenilen gemi, yalıya metreler kala karaya oturdu. Sarıyer, Yeniköy açıklarında yaşanan olayın ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi
Giriş: 28 Nisan 2026 - 01:44
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası oluştuğu öğrenilen 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, karaya oturdu.
YALIYA METRELER KALA DURDU
DHA'nın haberine göre; Sarıyer Yeniköy açıklarında yalıya metreler kala duran gemiyi kurtarmak için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma ekipleri yönlendirildi.
