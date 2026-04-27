Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco dönemi resmen sona erdi...

Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, derbi yenilgisi sonrası saat 14.00'te toplandı. Kritik toplantı saat 16.00 sularında sona erdi.

Ardından Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci toplantı yapıldı. Fenerbahçe, yapılan toplantıların ardından kritik kararları duyurdu.

Sportif direktör Devin Özek, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığı ve sezonun geri kalanında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin takımı yöneteceği açıklandı.

F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.

Kamuoyuna Duyuru



Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;



Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.



Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması… pic.twitter.com/7F7w2H0tFz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 27, 2026

2.14 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Fenerbahçe'nin başında 28 lig maçına çıkan İtalyan teknik adam; 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2.14 puan ortalaması tutturdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını geçen 40 yaşındaki çalıştırıcı, son 32 turunda ise Nottingham Forest'a elendi.

OĞUZ ÇETİN: SADETTİN SARAN SEÇİLDİĞİNDE TEDESCO'YLA YOLLAR AYRILMALIYDI

Devin Özek ve Tedesco ile, Sadettin Saran başkan seçildiğinde yolların ayrılması gerekiyordu. Zaten en büyük zaaf noktası orasıydı. Orada bunu başaramadılar. Bu vasat iki kişiyle yollarına devam ettiler. Fenerbahçe’nin bugünlere gelmesinin sebebi o gün başladı. Ancak lig öyle bir hâl aldı ki, Galatasaray’ın bu sezon vasat olmasından kaynaklı olarak Fenerbahçe’ye altın tepside fırsatlar sunuldu. Hatta Karagümrük maçı kaybedildiğinde bu hamle yapılsaydı, çok daha farklı şeyler olabilirdi.

🟡🔵 Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi



🎙️ pic.twitter.com/DTTREvBZ78 — HT Spor (@HTSpor) April 27, 2026

"F.BAHÇE'NİN ÖZÜNE DÖNMESİ GEREKİYOR"

Fenerbahçe’nin artık özüne dönmesi gerekiyor. İlerleyen zamanda bunları daha vurgulu konuşmamız gerekir. Fenerbahçe için artık, kulübe sahip çıkacak ve yüksek liyakate sahip insanların kulüple birlikte hareket etmesi gereken dönem geldi, hatta geçiyor.

🟡🔵 Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi



🎙️ pic.twitter.com/3I0WYpYRDA — HT Spor (@HTSpor) April 27, 2026

"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ"

Fenerbahçe’de hem İsmail Kartal hem de Aykut Kocaman, her iki hocamız da güven veriyor. Ama Aykut Kocaman’ın artı bir özelliği var. Liderlik özelliğiyle camiayı toparlaması anlamında artı özellikleri var. Artık gün birlikte olma günü. Bu konuda Aykut Kocaman’ın adı öne çıktığı takdirde, Aykut Hoca’yı da bireysel olarak getirmemek gerekiyor. Fenerbahçe futbol aklını da beraberinde getirmek gerekiyor.