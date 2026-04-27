Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi sona erdi!

        Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi sona erdi!

        Dev derbide Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco dönemi resmen sona erdi... Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de yollar ayrıldı. Sezonun kalan 3 maçında takımı, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 22:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco dönemi resmen sona erdi...

        Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, derbi yenilgisi sonrası saat 14.00'te toplandı. Kritik toplantı saat 16.00 sularında sona erdi.

        Ardından Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci toplantı yapıldı. Fenerbahçe, yapılan toplantıların ardından kritik kararları duyurdu.

        Sportif direktör Devin Özek, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığı ve sezonun geri kalanında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin takımı yöneteceği açıklandı.

        REKLAM

        F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

        Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

        Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

        Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

        Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

        Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.

        2.14 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

        Fenerbahçe'nin başında 28 lig maçına çıkan İtalyan teknik adam; 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2.14 puan ortalaması tutturdu.

        UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını geçen 40 yaşındaki çalıştırıcı, son 32 turunda ise Nottingham Forest'a elendi.

        OĞUZ ÇETİN: SADETTİN SARAN SEÇİLDİĞİNDE TEDESCO'YLA YOLLAR AYRILMALIYDI

        Devin Özek ve Tedesco ile, Sadettin Saran başkan seçildiğinde yolların ayrılması gerekiyordu. Zaten en büyük zaaf noktası orasıydı. Orada bunu başaramadılar. Bu vasat iki kişiyle yollarına devam ettiler. Fenerbahçe’nin bugünlere gelmesinin sebebi o gün başladı. Ancak lig öyle bir hâl aldı ki, Galatasaray’ın bu sezon vasat olmasından kaynaklı olarak Fenerbahçe’ye altın tepside fırsatlar sunuldu. Hatta Karagümrük maçı kaybedildiğinde bu hamle yapılsaydı, çok daha farklı şeyler olabilirdi.

        "F.BAHÇE'NİN ÖZÜNE DÖNMESİ GEREKİYOR"

        Fenerbahçe’nin artık özüne dönmesi gerekiyor. İlerleyen zamanda bunları daha vurgulu konuşmamız gerekir. Fenerbahçe için artık, kulübe sahip çıkacak ve yüksek liyakate sahip insanların kulüple birlikte hareket etmesi gereken dönem geldi, hatta geçiyor.

        "GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ"

        Fenerbahçe’de hem İsmail Kartal hem de Aykut Kocaman, her iki hocamız da güven veriyor. Ama Aykut Kocaman’ın artı bir özelliği var. Liderlik özelliğiyle camiayı toparlaması anlamında artı özellikleri var. Artık gün birlikte olma günü. Bu konuda Aykut Kocaman’ın adı öne çıktığı takdirde, Aykut Hoca’yı da bireysel olarak getirmemek gerekiyor. Fenerbahçe futbol aklını da beraberinde getirmek gerekiyor.

