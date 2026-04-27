Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
Çankırı'da kardeşini tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 44 yaşındaki Hasan Hurşit'in 3 çocuk babası olduğu, eşinin ise hamile olduğu öğrenildi.
Giriş: 27 Nisan 2026 - 18:59
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Kardeşi Hasan Hurşit'e (44) ateş ettikten sonra kaçan ve evinin yakınındaki arazide yakalanan Recep Hurşit'in (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Recep Hurşit, Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesinde İl Sağlık Müdürlüğünde memur olan kardeşi Hasan Hurşite ateş ettikten sonra kaçmış, ağır yaralanan Hasan Hurşit, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Hasan Hurşit'in 3 çocuk babası olduğu, eşinin ise dördüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.
