        Almanya Başbakanı: İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlü | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı: İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlü

        ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını ifade eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 18:44 Güncelleme:
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin, İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını ve barış görüşmeleri için somut bir planının olmadığını söyledi.

        Başbakan Merz, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Marsberg'de bulunan Carolus-Magnus Lisesi'nde, Avrupa Birliği Proje Günü çerçevesinde yapılan programda, öğrencilerle bir araya geldi.

        ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirten Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." diye konuştu.

        REKLAM

        Merz, "Bu tür çatışmaların sorunu her zaman şudur: Sadece içeri girmek yetmez, aynı zamanda tekrar çıkmak da gerekir. Bunu Afganistan'da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde gördük. Irak'ta da gördük." ifadelerini kullandı.

        Merz, ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savundu.

        İranlıların çok iyi müzakereci olduklarını ya da müzakere etmemekte çok yetenekli olduklarını belirten Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor." dedi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

