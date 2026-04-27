Hakan Çalhanoğlu 2026 Dünya Kupası öncesi sakatlandı!
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırından sakatlandığı açıklandı. Tedavisine başlanan tecrübeli futbolcunun 2026 Dünya Kupası'na yetişeceği öğrenildi.
Giriş: 27 Nisan 2026 - 16:32
İtalya'nın Inter ekibi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, yapılan kontroller sonucunda Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiği belirtildi.
Milli oyuncunun durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceği aktarılırken, 2026 Dünya Kupası'na yetişeceği öğrenildi.
30 MAÇTA 12 GOL KAYDETTİ
Bu sezon 30 maçta Inter forması giyen Hakan, 12 gol kaydetti.
Son olarak Inter'in Torino deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndüğü maçın kadrosunda yer alan milli futbolcu, mücadelede süre almamıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ