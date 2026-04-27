        Fenerbahçe antrenmanları izlenebilir mi?

        Fenerbahçe antrenmanları izlenebilir mi?

        Galatasaray'a kaybedilen derbi sonrası Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun, "Antrenmanlarımızın izlendiğini hissediyorum" sözleri yeni bir tartışmanın odağı oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 18:38 Güncelleme:
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun "Antrenmanlarımızın izlendiğini hissediyorum" sözleri camiada yeni bir tartışma yarattı.

        Peki, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan bir antrenmanı izlemek mümkün mü?

        "Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi, rakiplerimiz ne oynayacağımızı çok iyi biliyor" diyen Tedesco'nun ardından HT Spor muhabiri Esra Köse, soluğu Samandıra'da aldı.

        "YÜKSEK NOKTADAN NET ŞEKİLDE GÖREBİLMEK MÜMKÜN"

        Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni yüksek bir noktadan net bir şekilde görebilmek mümkün. Tesislere yakın bir yerde tepe noktaya çıkıldığında, antrenman sahaları kuş bakışı bir şekilde ortaya çıkıyor.

        Tesisin çevresinde birçok apartman ve yerleşim yeri söz konusu. Tesisin hemen yanında yaklaşık 600 metre yüksekliğindeki bölgeden antrenmanın hemen hemen her yerini izlemek mümkün gözüküyor. Daha aşağılara indikçe de görülen dairelerden ve yerleşim yerlerinden antrenmanları net bir şekilde takip edebilme ihtimali de mevcut.

        Sarı-lacivertlilerin antrenman yaptığı saha, çevresindeki yüksek noktalardan görülebiliyor. Tedesco'nun bu sözleri, camiada yeni bir tartışma konusunu beraberinde getirdi.

        ALPER YEMENİCİLER: TEDESCO'NUN TEPKİSİ BU BİLGİLERİN DIŞARIYA SIZMASI

        Tedesco, evlerin konumunun bu hafta farkına varmadı. Sezon başından beri orada antrenman yapıyor. Bu konuyu dile getiriyor olmasının sebebi, Tedesco bazı şeyleri çok açık dile getirmez. Burada tesis içine bir gönderme yapıyor ve bu kararın bu kadar hızlı bir şekilde dışarıya çıkmasındansa rahatsızlık duyuyor. Tepki gösteriyor ve statta yapacağı antrenmanı iptal edip, "Ne olursa olsun bu antrenmanı tesiste yapacağım" diyor ama buradaki tepkisi aslında tesis veya takım içerisinden bu bilgilerin medyaya çıkabiliyor olması...

