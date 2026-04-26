Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco: Penaltı kırılma noktası oldu!

        Domenico Tedesco: Penaltı kırılma noktası oldu!

        Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Tedesco, "Bizim için penaltı, kırılma noktası oldu. Eğer golü bulsaydık işler daha kolay olurdu. Ama gol olmayınca işler bizim için zorlaştı" ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adam ayrıca, "Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 23:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Penaltı kırılma noktası oldu!"

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Talisca'nın kaçırdığı penaltı atışının kendileri için kırılma noktası olduğunu söyledi.

        RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'e güvendiğini belirtti.

        "PENALTI KIRILMA NOKTASI OLDU"

        Bütün hafta boyunca olabilecek en iyi 11'i belirlediklerinin altını çizen Tedesco, "Kimin oynayacağına dair zar atmıyoruz. A oyuncusunu oynatırsanız, B oyuncusunu sonradan oyuna alacağınıza dair karar verirsiniz. Bugün goller bulmamız gerekiyordu. Geriden çıkabildik, Matteo'nun yardımıyla Galatasaray'ın baskısını kırdık. Bizim için penaltı, kırılma noktası oldu. Eğer golü bulsaydık işler daha kolay olurdu. Ama gol olmayınca işler bizim için zorlaştı. Sonrasında taç atışından gol yedik. Osimhen harika bir gol attı. Göğsüyle düzeltti, sonrasında diziyle vuruş yaptı. İkinci yarı bizler için daha zor oldu. Rakibimiz de çok iyi, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Penaltıdan yediğimiz golün ardından girdiğimiz net pozisyonlar vardı. İsmail'in, Musaba'nın, Cherif'in girdiği pozisyonlar vardı. Bugün gol atamamamız çok çılgınca geliyor. 3 gol yiyoruz ama gol atamıyoruz. Yazık oldu ama bunlar futbolun parçası." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Skor 1-0 olmadan önce Galatasaray'ın yalnızca Sallai'yle 1 şut denemesi olduğunu söyleyen Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Konyaspor mücadelesinden dersler çıkardıklarını ve bu doğrultuda sahaya çıktıklarını söyledi.

        "BÜTÜN SORUMLULUĞU BEN ALIYORUM"

        Daha kompakt oynamaları gerektiğini düşündüklerinin altını çizen Tedesco, "Bunu yapmadığınız zaman rakipler bize karşı daha kolay oynar. Talisca 10 numarada oynadı, Cherif 9 numarada oynadı, Kerem ve Nene'yi oynattık. Bugün sadece Musaba'yı ilk 11'e koyamadık. Herkesi 11'e koyarsanız yeni bir sistem yapmanız gerekiyor. Bütün sorumluluğu ben alıyorum. Ben oyuncularımı her zaman korurum. Kimse oyuncularımla arama giremez. Bir suçlu varsa, suçlu kişi benim. Kerem bugün savunma arkasına kaç koşu yaptı. Sanchez'le girdiği ikili mücadelelerde sürekli ayağa kalktı. Sidiki'nin kaçırdığı gol var ama arkaya nasıl koşular yaptığını görüyorum. Penaltıyı aldıran oyuncu da kendisiydi. Böyle bir sonuç olunca kafalarda çok soru işareti olur, bunun da normal olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

        REKLAM

        "ÖNEMLİ OLAN BEN DEĞİLİM, ÖNEMLİ OLAN TAKIM"

        Devre arası transfer döneminde takımın çok iyi maçlar ortaya çıkarıp iyi sonuçlar aldığını söyleyen Tedesco, mevcut kadronun takımı bu noktaya kadar getirdiğini belirtti.

        Birlikte kazanıp, birlikte kaybeden bir ekip olduklarını vurgulayan Tedesco, şunları söyledi:

        "3-0'dan sonra herkesin kafası eğilir ama ben soyunma odasına negatifliğin girmesine izin vermem. Ben Samandıra'da soyunma odasına girmiyorum. Çünkü orası oyuncuların özeli. Yapmamız gereken eğlenceyi yükseltip biraz pozitif olmak. Hatalar da bu oyunun parçası. Çaykur Rizespor maçında da Konyaspor maçında da hatalar oldu. Kimse bu hataları bilerek yapmıyor. Önemli olan kişi ben değilim. Önemli olan Fenerbahçe. Ben bu değerlendirmeleri kazanınca da yapıyorum kaybedince de yapıyorum. Bir sonraki maç için doğru yolu bulmak isterim. Bir sonraki maçta yine iyi bir takımla oynayacağız. Bu sene bizim için tipik bir durum olan, eksik oyuncularımız olacak. Ederson, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür olmayacak. Bu sezon bunu birçok kez yaşadık. Sezonun son periyodu bizim için zor oldu. Yarın yeni bir gün bizim için. Önemli olan ben değilim, önemli olan takım."

        REKLAM

        Her zaman bir suçlu arandığını ve bu anlamda oyuncularının rahat bırakılmasını istediğini dile getiren Tedesco, "Her zaman bir suçlu aranıyor. Suçlu benim. Benim için hiçbir problem yok. Yeter ki oyuncularımı rahat bırakın. Bu sezon oyuncuların çok fazla kafasına girdiniz. Kerem çok zorlu bir sezon geçirdi ama hala ayakta. Geçen hafta sarı kart görüp buraya gelmeyebilirdi. Harika karakterlerden oluşan bir takımız. O yüzden oyuncularımı bırakın, gelecekseniz benim üzerime gelin. Taktik yaklaşımımı eleştirin, bu benim suçum." diye konuştu.

        Fenerbahçe'nin kalan 3 haftadaki şampiyonluk şansıyla ilgili yorum yapmayan Tedesco, işine odaklandığını belirtti.

        Başakşehir ve Konyaspor'la zorlu maçlara çıkacaklarının altını çizen Domenico Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

        "SAMANDIRA'NIN KAPALI BİR TESİS OLMASI BENİ MUTLU EDERDİ"

        "Başakşehir karşısında eksiklerimiz olacak. Sonrasında Konya'ya gideceğiz ve orada oynamak zor. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece elimizden gelenin en iyisini yapacağız, Transferlerle ilgili şu anda konuşmak doğru değil. Sezonun bitiminde neleri yapacağımızı düşüneceğiz. Ama asıl söylemek istediğim, Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var. Şu anda transfer konuşma dönemi değil. Lig bittikten sonra yaz kampımız olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Hiçlikten hiç gelir, çoktan çok gelir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de barışmak için eski sevgilisini gasbettirmek isteyen şüpheli: Kurtarıyormuş gibi yapacaktım

        İstanbul Kağıthane'de Elifnur A., aracına binmek istediği sırada gasp girişimine uğradı. Olayı eski sevgilinin "barışmak" amacıyla yaptırdığı ortaya çıktı. Eski sevgili ve gaspçı tutuklandı. Eski sevgili ifadesinde, "Benim niyetim kesinlikle kız arkadaşıma zarar vermek değil aksine kendisinin beniml...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
        Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı